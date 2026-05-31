Sztárparádé a Bajnokok Ligáján: világsztárok látogattak Budapestre

David Beckham és Mick Jagger is feltűnt a VIP-vendégek között.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.31. 15:30
Nemcsak a pályán zajlottak izgalmas események a Bajnokok Ligája döntőjén, hanem a lelátókon és a VIP-páholyokban is. A budapesti futballünnepre a világ minden tájáról érkeztek szurkolók, az aréna pedig valóságos sztártalálkozóvá alakult a mérkőzés napjára.

A sztárok között voltak futball-legendák is, mint David Beckham Fotó: AFP

A VIP-szektor zsúfolásig megtelt ismert arcokkal. A hazai hírességek közül többek között Rácz Jenő, Kabát Péter, Gelencsér Tímea, PSG Ogli, KKevin és T. Danny is a helyszínen szurkolt, ráadásul többen együtt érkeztek az eseményre. A közösségi oldalakat pillanatok alatt elárasztották a közös fotók és videók. A lelátón feltűnt Istenes Bence is, aki két kisfiával érkezett.

A magyar celebek mellett azonban a nemzetközi sztárvilág képviselői is szép számmal érkeztek Budapestre. A stadionban feltűnt az amerikai futballsztár Russell Wilson, a svéd futball-legenda Zlatan Ibrahimović, valamint Andrej Arsavin is.

A legtöbb figyelmet természetesen David Beckham kapta, aki szinte mindenhol felbukkant a döntő körül. Az egykori angol futballsztár Rácz Jenő egyik közösségi médiás bejegyzésében is feltűnt. Beckham ugyanakkor saját Instagram-oldalán is több kulisszák mögötti fotót osztott meg, amelyekből kiderült, hogy a stadionban további világsztárokkal találkozott.

A képeken együtt pózolt David Schwimmer színésszel, akit a legtöbben a Jóbarátok Ross Gellereként ismernek, valamint Mick Jaggerrel, a Rolling Stones legendás frontemberével. Beckham emellett Brandon Flowersszel, a The Killers énekesével is készített közös fotót.

 

