David Beckham gyerekei extra kiváltságokat reméltek a lovaggá ütése után

David Beckham elárulta, hogy gyermekei különleges előnyöket vártak, amikor megtudták, hogy apjukat lovaggá ütik. A sztársportoló viccesen reagált a gyerekei kérdésére, és élete legboldogabb pillanatának nevezte a lovaggá ütést.

David Beckham három fiatalabb gyermeke mindenben támogatja

A 50 éves egykori angol futballista és a Beckham-birodalom feje 2025 novemberében vehette át a lovagi rangot, évtizedes erőfeszítések után. A család legnagyobb része, Victoria Beckham, Romeo (23), Cruz (21) és Harper (14) büszkén nézte végig a ceremóniát, ahol Károly király a windsori kastélyban adta át a megtiszteltetést.

A legidősebb fiuk, Brooklyn Beckham azonban nem vett részt az eseményen, és David és Victoria kapcsolatában jelenleg távolság van. Az egykori sportoló a lovaggá ütés után megosztotta gondolatait arról, milyen változásokat hozott a cím, és elmondta, hogy gyermekei első reakciója különösen érdekes volt, hiszen remélték, hogy a család „extra kiváltságokat” kap majd a cím miatt.

A gyerekeim felém fordultak, és azt kérdezték: »Apa, kapunk-e még kiváltságokat?« Én meg azt mondtam, hogy »nos, a már meglévőkön kívül nem«

David Beckham a lovaggá ütés napját „valószínűleg élete legszebb napjának” nevezte, leszámítva gyermekei születését és 1999-es esküvőjét Victoriával. A család fiatalabb tagjairól is beszélt Cruz fia saját zenekarával, a Cruz Beckham and the Breakers-szel turnézik az Egyesült Királyságban és Európában.

Romeo egy ideig követte apja labdarúgó pályáját, de 2024-ben visszavonult, hogy modellkarrierjére koncentrálhasson. Tinédzser lánya, Harper, pedig már most építi hírnevét és tervezi saját szépségápolási márkájának elindítását.

A legidősebb fiuk, Brooklyn Beckham azonban nem jelent meg a lovaggá ütésen, és a közösségi médiában sem ismerte el az eseményt. Hónapok spekuláció után végül megszólalt, Instagram-oldalán hosszú posztban bírálta szüleit, kontrolláló és manipulatív viselkedéssel vádolva őket - írja a Metro.