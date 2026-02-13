RETRO RÁDIÓ

Nyitott családja Brooklyn Beckham felé, testvére tette meg az első lépést

Cruz Beckham képekkel üzent testvérének.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.13. 14:00
Brooklyn Beckham Beckham család kibékülés

A Beckham családon belüli feszültség újabb fordulóponthoz érkezett. Cruz Beckham most egy személyes hangvételű bejegyzéssel utalt arra, hogy szeretné helyrehozni a kapcsolatát bátyjával, Brooklynnal.

A hozzászólók szerint Cruz Beckhamnek hiányzik a testvére
Sokan reménykednek, hogy megoldódik a konfliktus a Beckham családban – Fotó: PROFIMEDIA / PROFIMEDIA

A 20 éves Cruz a közösségi médiában tett gesztust testvére felé, először azóta, hogy Brooklyn januári, nagy visszhangot kiváltó nyilatkozata nyilvánosságra került. Bár a család körül továbbra sem ültek el teljesen a hullámok, Cruz Instagram-oldalán egy fotóválogatást osztott meg, amelyben két közös emléket is közzétett bátyjával.

Az egyik felvételen a még kisgyerek Brooklyn látható, amint átkarolja öccseit, Cruzt és a ma 23 éves Romeót. A másik képen már mind a négy testvér, köztük a 14 éves Harper is együtt szerepel méhészruhában. A fotó feltehetően a család Cotswoldsban található birtokán készült, ahol édesapjuk, David Beckham hobbiszinten méhészkedik.

Cruz nem írt hosszabb üzenetet a képekhez, a gesztus azonban így is beszédes volt. Édesanyjuk, Victoria Beckham a hozzászólások között négy piros szív emojival reagált, ezzel is jelezve, hogy támogatja a békülés felé tett lépést.

A mostani lépés azért is kapott nagy figyelmet, mert Brooklyn még januárban egy terjedelmes nyilatkozatban komoly vádakat fogalmazott meg a szüleivel szemben. Azt állította, hogy édesapja és édesanyja nyomást gyakoroltak rá, hogy az ő nevük alatt kezdjen énekelni, emellett pedig azt is sérelmezte, hogy édesanyja „elvette” tőle az első tánc pillanatát a 2022-es esküvőjén.

Brookly Beckham azóta teljesen megszakította a kapcsolatot szüleivel, és testvéreivel sem áll szóba. Romeo, Cruz és Harper mindenben támogatják szüleiket, de úgy tűnik, hogy a háttérben próbálják megjavítani a kapcsolatot testvérükkel is – írja a Life.hu.

 

