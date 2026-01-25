RETRO RÁDIÓ

Victoria Beckham egyetlen jogi lépéssel tönkreteheti fia, Brooklyn pénzügyeit

Aggódhat Brooklyn Beckham, édesanyján múlik a pénze.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.25. 11:30
Brooklyn Beckham Victoria Beckham családi konfliktus

Egyetlen jogi döntés teljesen tönkreteheti David és Victoria Beckham elidegenedett fiának, Brooklyn Beckham vagyonát. A híres családban régóta dúl a konfliktus és ez lehet az utolsó cérnaszál, ami kommunikációra kényszerítheti a családtagokat.

Victoria Beckhamen múlik fia karrierje
Victoria Beckham kezében van elidegenedett fia pénzügyi helyzete    Fotó: Doug Peters

Victoria Beckhamen múlik fia karrierje

Az 51 éves volt énekesnő, a Spice Girls egykori tagja 2016 decemberében csendben bejegyeztette a Brooklyn Beckham márkanevet, amikor legidősebb fia még kiskorú volt.

Brooklyn Beckham, aki most 26 éves, ezen a héten ismét felszította a régóta tartó családi viszályt. Instagramon azzal vádolta szüleit, Davidet és Victoriát, hogy nyomást gyakorolnak rá. Szerinte arra próbálták rávenni, hogy lemondjon a védjegyzett nevének jogairól a 2022 áprilisi esküvője előtt.

Jogi szakértők most azt mondják, hogy a védjegy jelentős hatalmat biztosít Victoriának Brooklyn független kereseti képessége felett. Brooklyn az Instagram-nyilatkozatban, amelyet január 19-én, hétfőn tettek közzé, így panaszkodott:

Nem akarok kibékülni a családommal. Nem irányítanak, életemben először kiállok magamért

Azt állította, hogy az esküvője előtt szülei többször is nyomást gyakoroltak rá, és megpróbálták megvesztegetni, hogy mondjon le a nevéhez fűződő jogokról. Állítólag amikor ezt megtagadta, azóta kevesebb pénzhez fért hozzá és a szülei is másképp bántak vele.

A regisztráció 2026 decemberében lejár, ami Victoriának két lehetőséget hagy: vagy lemond a védjegyről, vagy saját maga újítja meg. Egy szellemi tulajdonjog-szakértő szerint, ha Victoria marad a védjegy tulajdonosa, Brooklyn nem tudná teljes mértékben kereskedelmi célra hasznosítani a saját nevét. 

Bár tipikus támogatói vagy szponzorációs megállapodások esetén a személy korlátozott engedélyt ad a nevének használatára, ebben az esetben minden cégnek először Victoria engedélyét kellene kérnie, így végső soron ő döntené el a felhasználást és a fizetendő összeget - írja a Radar.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu