Victoria Beckham egyetlen jogi lépéssel tönkreteheti fia, Brooklyn pénzügyeit

Egyetlen jogi döntés teljesen tönkreteheti David és Victoria Beckham elidegenedett fiának, Brooklyn Beckham vagyonát. A híres családban régóta dúl a konfliktus és ez lehet az utolsó cérnaszál, ami kommunikációra kényszerítheti a családtagokat.

Victoria Beckham kezében van elidegenedett fia pénzügyi helyzete Fotó: Doug Peters

Victoria Beckhamen múlik fia karrierje

Az 51 éves volt énekesnő, a Spice Girls egykori tagja 2016 decemberében csendben bejegyeztette a Brooklyn Beckham márkanevet, amikor legidősebb fia még kiskorú volt.

Brooklyn Beckham, aki most 26 éves, ezen a héten ismét felszította a régóta tartó családi viszályt. Instagramon azzal vádolta szüleit, Davidet és Victoriát, hogy nyomást gyakorolnak rá. Szerinte arra próbálták rávenni, hogy lemondjon a védjegyzett nevének jogairól a 2022 áprilisi esküvője előtt.

Jogi szakértők most azt mondják, hogy a védjegy jelentős hatalmat biztosít Victoriának Brooklyn független kereseti képessége felett. Brooklyn az Instagram-nyilatkozatban, amelyet január 19-én, hétfőn tettek közzé, így panaszkodott:

Nem akarok kibékülni a családommal. Nem irányítanak, életemben először kiállok magamért

Azt állította, hogy az esküvője előtt szülei többször is nyomást gyakoroltak rá, és megpróbálták megvesztegetni, hogy mondjon le a nevéhez fűződő jogokról. Állítólag amikor ezt megtagadta, azóta kevesebb pénzhez fért hozzá és a szülei is másképp bántak vele.

A regisztráció 2026 decemberében lejár, ami Victoriának két lehetőséget hagy: vagy lemond a védjegyről, vagy saját maga újítja meg. Egy szellemi tulajdonjog-szakértő szerint, ha Victoria marad a védjegy tulajdonosa, Brooklyn nem tudná teljes mértékben kereskedelmi célra hasznosítani a saját nevét.

Bár tipikus támogatói vagy szponzorációs megállapodások esetén a személy korlátozott engedélyt ad a nevének használatára, ebben az esetben minden cégnek először Victoria engedélyét kellene kérnie, így végső soron ő döntené el a felhasználást és a fizetendő összeget - írja a Radar.