Victoria Beckham 25 éve minden nap ugyanazt eszi - elárulta, mire esküszik

Bár férje, David Beckham igazi ínyenc, aki rajong az ételekért, Victoria Beckham ennél sokkal egyszerűbb ízléssel bír, és tökéletesen elégedett azzal, hogy nap mint nap ugyanazt eszi.

Victoria Beckham megosztotta különös diétáját / Fotó: MW Archív

Victoria Beckham mindennap ugyanazokat az ételek választja

David Beckham egyszer azt nyilatkozta, hogy a házasságuk során mindössze egyszer ette feleségével ugyanazt az ételt, és azt élete egyik legcsodálatosabb pillanataként írta le. Azt is hozzátette, hogy Victoria rendkívül következetes az étkezésében, és szinte soha nem tér el a megszokott ételektől.

Ha valami igazán finomat eszem, azt akarom, hogy mindenki megkóstolja. De sajnos a feleségem 25 éve ugyanazt eszi. Amióta ismerem, grillezett halat és párolt zöldségeket fogyaszt, és ettől csak ritkán tér el

- mesélte a négygyermekes apa a River Cafe Table 4 podcastben.

Victoria korábban ugyanakkor azt mondta, hogy rugalmas az étkezésben, és szereti az éttermi vacsorákat is:

„Rugalmas vagyok az ételekkel kapcsolatban, hiszen David és én társaságkedvelők vagyunk, szeretünk étterembe járni. Sok friss halat, zöldséget, salátát, valamint magvakat és dióféléket eszem. Imádom a gyümölcsöket is, bár nem viszem túlzásba, mert könnyen puffadást okozhatnak. Fegyelmezett vagyok az étkezésben, így érzem, hogy a legtöbbet tudom kihozni a testemből.”

Victoria azt is hozzátette, hogy a bűnös élvezete a vörösbor, emellett nagyon szereti a tequilát is, és vannak napok, amikor még szénhidrátot is fogyaszt. A gyönyörű divattervező megerősítette, hogy továbbra is ragaszkodik ehhez az étrendhez, és elárulta, miért döntött úgy, hogy minden nap ugyanazt eszi.

A bőröm miatt kezdtem el odafigyelni arra, hogy mit eszem

- vallotta be Victoria, hozzátéve, hogy a popkarrierje csúcsán gyakran érezte magát kellemetlenül a bőre állapota miatt.

Vicoria arról is beszélt, hogyan őrzi meg bőrének ragyogását. Elmondta, hogy bizonyos gabonákat és liszteket nem fogyaszt, a búzalisztet például maniókalisztre cserélte. Emellett minden reggel fél órát használja a Dermalux LED-es bőrápoló készülékét, amelynek ára körülbelül 2800 font (több mint 1 millió forint) - számolt be róla a Mirror.