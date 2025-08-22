Victoria Beckham, divattervező és négygyermekes családanya bomba alakjáról és csodás kisugárzásáról híres. Habár az 50 éves modell nemcsak magától lett ilyen, hanem a szigorú étrend betartása miatt is, amely a mediterrán étrendre épül.

Ezen lehidalsz: Victoria Beckham reggelijétől maradt olyan vékony és fiatalos Fotó: MW-archív

Egy 2019-es interjúban az egykori Spice Girl bevallotta, hogy napi 3-4 avokádót is megeszik a ragyogó bőr kedvéért. Victoria általában reggelire eszi az avokádókat, összetörve és kenyérre kenve, vagy egy zöld smoothie formájában.

Az avokádó a mediterrán diéta egyik alapköve, amelyet több más sztár is kedvel. Penelopé Cruz nemrég vallott arról, hogy a mediterrán diétát követi, amely azokat az ételeket tükrözi, amelyeket Spanyolországban eszik. Cameron Diaz könyveiben is hivatkozik a mediterrán diétára. John Goodman pedig 90 kilótól szabadult meg a diétának köszönhetően – írja a Mirror.

Miért érdemes még avokádót enni?

Az avokádó tele van természetes zsírsavakkal, amelyek kulcsszerepet játszanak a bőr megújulásában. Ezek a zsírsavak tele vannak tápanyaggal, amelyek segítik megőrizni a bőr hosszan tartó selymességét és fiatalságát. Az avokádó továbbá remek E-vitamin-forrás, amely segít minimalizálni az öregedés látható jeleit. Továbbá tartalmaz A-vitamint is, amely a sejtek megújulásáért felelős, a C-vitamin pedig a sejtkárosodást előzi meg.

Tele van biotinnal is, a B-vitamin-család egyik tagjával, amely a bőrre kenve megoldja a szárazságot és arról híres, hogy a haj és a köröm erősségéért felel, amelyek így kevésbé hajlamosak a törésre.

A kutatások bizonyították, hogy az avokádóban található összetevők megvédik a bőrt a nap okozta károktól, és gyulladásgátló hatásai vannak, valamint egy 700 nő részvételével készített kutatás szerint azok a nők, aki gyakrabban fogyasztottak telítetlen zsírsavakat, a bőrük rugalmassága jobb volt és kevesebb ráncuk alakult ki. Egy 2013-as kutatás szerint az általános jóllétnek is kedvező a rendszeres avokádófogyasztás. A dietetikusok azért óva intenek a túl sok avokádó elfogyasztásától, helyette érdemes megfontolni, hogy extra szűz olívaolajat öntsünk a salátánkra, vagy olajos magvakat is rágcsáljunk helyette.