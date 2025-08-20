Nem mindegy, hogy iszod! – ez az ital akár nyelőcsőrákot is okozhat

A Daily Mail cikke szerint a túl forrón fogyasztott kávé és tea jelentősen növelheti a nyelőcsőrák kialakulásának kockázatát. Egy, a National Cancer Institute kutatói által végzett, félmillió embert vizsgáló tanulmány arra jutott, hogy aki naponta nyolc vagy több csészével iszik nagyon forró italt, annak akár 5,6-szor nagyobb eséllyel alakul ki nyelőcsőrák, mint azoknál, akik nem fogyasztanak ilyen italokat.

A túl forrón fogyasztott italok jelentősen növelheti a nyelőcsőrák kialakulásának kockázatát – Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Már kisebb mennyiségeknél is kimutatható a kockázat növekedése. Napi négy csésze forró ital például 1,6-szoros rizikót jelent, míg a hat-nyolc csésze már 2,5-szeres esélyt hordoz. A nagyon forró italok esetében a napi négy csésze 2,5-szeres, a hat-nyolc csésze 4,8-szoros, a nyolcnál több pedig 5,6-szoros kockázattal járt. A kutatók hangsúlyozták, hogy a 65 Celsius-fok feletti italok „valószínűleg rákkeltőek az emberre”.

A forró italok okozta sejtkárosodás gyulladást idézhet elő a nyelőcsőben, amely idővel daganatképződéshez vezethet. Vincent Ho, a Western Sydney Egyetem gasztroenterológus docense így fogalmazott:

A nagyon forró italok nagy mennyiségű fogyasztása károsíthatja a nyelőcső nyálkahártyájának sejtjeit, és úgy vélik, hogy idővel ez rák kialakulásához vezethet. A károsodott szövetek ráadásul érzékenyebbé válnak más tényezőkre, például az alkoholra vagy a dohányfüstben található vegyületekre.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a kockázat csökkentése érdekében érdemes hagyni lehűlni a kávét vagy teát, és inkább kisebb kortyokban inni.

Fontos időt hagyni arra, hogy egy nagyon forró ital lehűljön, és a kutatások kimutatták, hogy öt perc alatt az ital hőmérséklete 10–15 Celsius-fokkal is csökkenhet

– hangsúlyozta Ho.

A nyelőcsőrák veszélyessége abban is rejlik, hogy sokszor csak előrehaladott állapotban diagnosztizálják. Az Egyesült Államokban idén több mint 22 ezer új esetet jósolnak, és a betegség következtében több mint 16 ezren veszíthetik életüket. A túlélési esélyek a stádiumtól függenek: az I. fázisban a betegek 46 százaléka él még öt év múlva, míg a IV. fázisban ez az arány mindössze 5 százalék.