Halálra rémültek az emberek, zombimókusok lepték el a kerteket

Rémület lett úrrá az embereken az Egyesült Államokban, miután "zombimókusokra" lettek figyelmesek a kertekben. A rágcsálókat a hírek szerint sebek borítják, és a bundájukból is egész szőrcsomók hiányoznak. Úgy tudni, már 2023-ban felfigyeltek a fertőzésre, amelyre a szakértők mókus fibromatózisként hivatkoznak.

Zombimókusok rémisztették halálra az embereket / Fotó: Shane Young / unsplash (illusztráció)

A vírus, amely jelenleg az Egyesült Államokban terjed a szürke mókusok között, nagy, szemölcsökhöz hasonló daganatokat okoz az állatok bőrén, ami jellegzetes, "zombis" megjelenést kölcsönöz nekik. A fertőzés miatt ezekből a szemölcsökből genny szivároghat, és bár a mókus általában felépülnek, egyes esetekben a betegség elérheti a belső szerveket is, abban az esteben pedig az állatok elpusztulnak.

‘Zombie squirrels’ covered in oozing warts spotted sulking through US backyards: report https://t.co/5MGlDvEfqH pic.twitter.com/zZCTaMFjOl — New York Post (@nypost) August 18, 2025

Mi okozza a "zombimókus" vírus terjedését?

A vadon élő állatok szakértői szerint a betegség terjedésének egyik oka az, hogy az emberek madáretetőket helyeznek el a kertjükben, ami a mókusok gyülekezési helye, így a betegség könnyedén átterjedhet egyik állatról a másikra.



Emberek is elkaphatják ezt a vírust?

A vírus az embereket ugyan nem érinti, a szakértők mégis arra figyelmeztetnek mindenkit, semmi esetre se nyúljanak hozzá, vagy próbáljanak meg segíteni egy fertőzött mókusnak, mivel a legtöbb esetben az állatok idővel maguktól felépülnek - írja a LADBible.