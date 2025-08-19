Halálra rémültek az emberek, zombimókusok lepték el a kerteket

Borzasztó sebek borítják a rágcsálókat.
Rémület lett úrrá az embereken az Egyesült Államokban, miután "zombimókusokra" lettek figyelmesek a kertekben. A rágcsálókat a hírek szerint sebek borítják, és a bundájukból is egész szőrcsomók hiányoznak. Úgy tudni, már 2023-ban felfigyeltek a fertőzésre, amelyre a szakértők mókus fibromatózisként hivatkoznak.
A vírus, amely jelenleg az Egyesült Államokban terjed a szürke mókusok között, nagy, szemölcsökhöz hasonló daganatokat okoz az állatok bőrén, ami jellegzetes, "zombis" megjelenést kölcsönöz nekik. A fertőzés miatt ezekből a szemölcsökből genny szivároghat, és bár a mókus általában felépülnek, egyes esetekben a betegség elérheti a belső szerveket is, abban az esteben pedig az állatok elpusztulnak.
A vadon élő állatok szakértői szerint a betegség terjedésének egyik oka az, hogy az emberek madáretetőket helyeznek el a kertjükben, ami a mókusok gyülekezési helye, így a betegség könnyedén átterjedhet egyik állatról a másikra.
A vírus az embereket ugyan nem érinti, a szakértők mégis arra figyelmeztetnek mindenkit, semmi esetre se nyúljanak hozzá, vagy próbáljanak meg segíteni egy fertőzött mókusnak, mivel a legtöbb esetben az állatok idővel maguktól felépülnek - írja a LADBible.
Mindez azután történt, hogy szintén az Egyesült Államokban "zombinyulakat" láttak. Az állatokat a Shope-papillomavírus (vagy SPV) fertőzte meg, egy vírusos betegség, amely rosszindulatú daganatok növekedését okozza a nyulakon, főként a fejükön.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.