RETRO RÁDIÓ

Halálra rémültek az emberek, zombimókusok lepték el a kerteket

Borzasztó sebek borítják a rágcsálókat.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.19. 21:00
rémület vírus szemölcs daganat mókus

Rémület lett úrrá az embereken az Egyesült Államokban, miután "zombimókusokra" lettek figyelmesek a kertekben. A rágcsálókat a hírek szerint sebek borítják, és a bundájukból is egész szőrcsomók hiányoznak. Úgy tudni, már 2023-ban felfigyeltek a fertőzésre, amelyre a szakértők mókus fibromatózisként hivatkoznak.

Zombimókusok rémisztették halálra az embereket / Fotó: Shane Young /  unsplash (illusztráció)

A vírus, amely jelenleg az Egyesült Államokban terjed a szürke mókusok között, nagy, szemölcsökhöz hasonló daganatokat okoz az állatok bőrén, ami jellegzetes, "zombis" megjelenést kölcsönöz nekik. A fertőzés miatt ezekből a szemölcsökből genny szivároghat, és bár a mókus általában felépülnek, egyes esetekben a betegség elérheti a belső szerveket is, abban az esteben pedig az állatok elpusztulnak. 

Mi okozza a "zombimókus" vírus terjedését?

A vadon élő állatok szakértői szerint a betegség terjedésének egyik oka az, hogy az emberek madáretetőket helyeznek el a kertjükben, ami a mókusok gyülekezési helye, így a betegség könnyedén átterjedhet egyik állatról a másikra.
 

Emberek is elkaphatják ezt a vírust?

A vírus az embereket ugyan nem érinti, a szakértők mégis arra figyelmeztetnek mindenkit, semmi esetre se nyúljanak hozzá, vagy próbáljanak meg segíteni egy fertőzött mókusnak, mivel a legtöbb esetben az állatok idővel maguktól felépülnek - írja a LADBible.

Mindez azután történt, hogy szintén az Egyesült Államokban "zombinyulakat" láttak. Az állatokat a Shope-papillomavírus (vagy SPV) fertőzte meg, egy vírusos betegség, amely rosszindulatú daganatok növekedését okozza a nyulakon, főként a fejükön.

 

 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu