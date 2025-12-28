Megrázó vallomást tett egy egyedülálló édesanya: menedékhelyen töltötte a karácsonyt kisfiával

A karácsonyi ünnepek alatt sokan nincsenek olyan helyzetben, hogy családjukkal vagy egy stabil környezetben töltsék az ünnepeket. Egy menedékhelyen élő édesanya elárulta, a nehézségek ellenére is próbált idén karácsonyi hangulatot varázsolni.

Miranda igyekezett karácsonyi hangulatot varázsolni a menedékhelyen Fotó: Sandra Seitamaa / unsplash.com – Képünk illusztráció

Így telt a karácsony a menedékhelyen

A 31 éves édesanya, Miranda Pagan 2025 júniusában elérte a töréspontot és meghozta a nehéz döntést, és fiával, Noah-val egy New York-i menedékhelyre költözött.

Az egyedülálló édesanya egy mérgező kapcsolatból lépett ki és nem volt hova mennie. A rossz helyzete ellenére az édesanya mindent megtett annak érdekében, hogy kisfia ne érezze meg az életük negatív oldalát.

Igyekszem pozitív és derűs maradni, hogy Noah ne vegyen át tőlem semmilyen negatív érzést vagy rossz energiát, miközben együtt átvészeljük ezt az időszakot

Miranda elárulta, hogy ennek érdekében soha nem hozza szóba a menedékhely szót a fia előtt, ehelyett lakásnak nevezi, és azt mondta fiának, hogy egy napon saját otthonba fognak költözni.

Annak ellenére, hogy jelenleg munkanélküli, az édesanya eltökélt szándéka volt, hogy az ünnepeket a lehető legkülönlegesebbé tegye. Kis fával és ünnepi fényekkel díszítette fel a lakhelyüket, hogy ne szenvedjenek hiányt a karácsonyi érzésből.

Miranda TikTok-követői ajándékokat is küldtek a kisfiú részére, hogy legyen mit rakni a fa alá. Az édesanya számára a menedékhelyen eltöltött ünnepi időszak hatalmas érzelmi hullámvasút, különösen azért, mert nem lehetett együtt a közvetlen családjával, akikkel korábban ünnepelt.

Számára azonban a legfontosabb az, hogy a fiával lehessen, és együtt új élményeket éljenek át - írja a People.