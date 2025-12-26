Mint a testvérek: megmutatta édesanyját az énekesnő
Döbbenetes hasonlóság, őrületes fiatalság! Pál Bia édesanyja letagadhatná, hogy nagymama.
Pál Bia influenszer Instagram-sztoriban osztotta meg anyukájával közös képét. Nem hittünk a szemünknek. Herceg Dávid énekes felesége, Pál Bia édesanyja igazi bombázó. Édesanya és lánya együtt pózolnak a karácsonyfa alatt.
Pál Bia édesanyja lehet a legszexibb magyar nagymama?
A fényképet Bózsár Julianna, Bia édesanyja is megosztotta. A karácsonyi, ünnepi hangulatú képen anyja-lánya karácsonyi pizsamájukban ülnek a fa alatt, összebújva. Azonban, ha nem tudnánk, hogy Julianna Bia édesanyja, csak azt gondolnánk, két barátnő ül egymás mellett.
Kellemes ünnepeket
– írta a képhez Bia édesanyja.
Most már tudjuk, Bia honnan örökölte szépségét. A korábbi posztok közt is lehet találni közös képeket, amelyeken anya-lánya együtt pózolnak.
- Herceg Dávid és Pál Bia nemrég hozták nyilvánosságra, hogy gyermekük látássérülten született.
- Kiderült, hogy második gyermeküknek, Sarah-nak nem teljesen fejlődött ki az egyik szeme.
- Az orvosok szerint három műtétre lenne szükség, amely után Herceg Sarah szeme rendbe jönne.
- Az elképesztően költséges beavatkozások alkalmanként 5-6 millió forintba kerülnek.
- A pár azonban rengeteg szeretetet és támogatást kap.
