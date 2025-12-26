RETRO RÁDIÓ

Mint a testvérek: megmutatta édesanyját az énekesnő

Döbbenetes hasonlóság, őrületes fiatalság! Pál Bia édesanyja letagadhatná, hogy nagymama.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.26. 13:20
Herceg Dávid karácsony feleség nagymama

Pál Bia influenszer Instagram-sztoriban osztotta meg anyukájával közös képét. Nem hittünk a szemünknek. Herceg Dávid énekes felesége, Pál Bia édesanyja igazi bombázó. Édesanya és lánya együtt pózolnak a karácsonyfa alatt.

Pál Bia édesanyja lehet a legszexibb magyar nagymama?
Pál Bia édesanyja lehet a legszexibb magyar nagymama?

A fényképet Bózsár Julianna, Bia édesanyja is megosztotta. A karácsonyi, ünnepi hangulatú képen anyja-lánya karácsonyi pizsamájukban ülnek a fa alatt, összebújva. Azonban, ha nem tudnánk, hogy Julianna Bia édesanyja, csak azt gondolnánk, két barátnő ül egymás mellett.

Kellemes ünnepeket

– írta a képhez Bia édesanyja.

Most már tudjuk, Bia honnan örökölte szépségét. A korábbi posztok közt is lehet találni közös képeket, amelyeken anya-lánya együtt pózolnak.

 

