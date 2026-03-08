RETRO RÁDIÓ

Így köszöntötte fel a nőket Orbán Viktor - Fotó

Le a kalappal a miniszterelnök előtt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.08. 08:24
Módosítva: 2026.03.08. 11:03
orbán viktor nőnap miniszterelnök

Orbán Viktor miniszterelnök már reggel megemlékezett a nőnapról. Boldog nőnapot kívánt minden hölgynek. A miniszterelnök közösségi oldalán írt: 

Hölgyek, lányok, asszonyok! Boldog nőnapot kívánok!

- írta Orbán Viktor, melyhez egy fotót is csatolt, amiből kiderült, hogy már virágokat is elkezdett osztogatni. 

 

A nőnap a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja, amelyet 1917 óta - Magyarországon 1948 óta- minden év március 8-án tartanak. Az ünnep eredete: 1857-ben ezen a napon New Yorkban mintegy negyvenezer nő sztrájkolt egyenlő bérért és munkaidő-csökkentésért.

 

 

