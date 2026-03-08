Így köszöntötte fel a nőket Orbán Viktor - Fotó

Orbán Viktor miniszterelnök már reggel megemlékezett a nőnapról. Boldog nőnapot kívánt minden hölgynek. A miniszterelnök közösségi oldalán írt:

Hölgyek, lányok, asszonyok! Boldog nőnapot kívánok!

- írta Orbán Viktor, melyhez egy fotót is csatolt, amiből kiderült, hogy már virágokat is elkezdett osztogatni.