Így köszöntötte fel a nőket Orbán Viktor - Fotó
Le a kalappal a miniszterelnök előtt.
Orbán Viktor miniszterelnök már reggel megemlékezett a nőnapról. Boldog nőnapot kívánt minden hölgynek. A miniszterelnök közösségi oldalán írt:
Hölgyek, lányok, asszonyok! Boldog nőnapot kívánok!
- írta Orbán Viktor, melyhez egy fotót is csatolt, amiből kiderült, hogy már virágokat is elkezdett osztogatni.
A nőnap a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja, amelyet 1917 óta - Magyarországon 1948 óta- minden év március 8-án tartanak. Az ünnep eredete: 1857-ben ezen a napon New Yorkban mintegy negyvenezer nő sztrájkolt egyenlő bérért és munkaidő-csökkentésért.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre