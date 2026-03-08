Nőnapon borulhatnak az érzelmek: nagy felismeréseket kaphatnak ezek a csillagjegyek!

A napi horoszkóp 2026. március 8-án nőnapra erősen érzelmi hangulatú energiákat hoz a csillagjegyek számára: a Skorpióban járó Hold és a víz-elem dominanciája miatt sokaknál felerősödnek a mély érzések, a meghatódás vagy akár a szenvedélyes reakciók.

A napi horoszkóp szerint több csillagjegy számára most derülhet ki, ki áll igazán mellette és merre érdemes továbbindulnia. Fotó: Freepik - illusztráció

Napi horoszkóp

Kos

Ez a nap a tűz- és a víz elem dominanciája miatt inkább az érzelmekről, mint az értelemről szól. Ezért most ne akarjon a józan ész érveire alapozni, inkább adjon teret az érzelmeknek! Nem baj, ha minden kissé hullámzó és kiszámíthatatlan, és nem tud mindent folyamatosan kontrollálni. Nem is kell.

Bika

Nőnap ide vagy oda, ezen a vasárnapon nagyon jól érezheti magát. Nem attól, mert virágot kap, és nem is attól, hogy udvarlók hada keresi a kegyeit, hanem egyszerűen azért, mert itt a tavasz, nyílnak a virágok és süt a Nap. Mindez a belső békéjének kivetülése.

Ikrek

Nőnapon, sőt egész hétvégén a Hold a Skorpióban jár. A nőiesség bolygója ebben a jegyben mély érzéseket, szenvedélyt, ugyanakkor sértődékenységet és elvárásokat is szimbolizál. Ráadásul a víz dominanciája érzékenységet és akár könnyeket is hozhat. Ezért érdemes most óvatosnak lennie.

Rák

A Hold víz elemű jegyben járva fokozott érzékenységet hozhat önnek. Emiatt meghatódásra, elérzékenyülésre is sor kerülhet, különösen akkor, ha valaki kedvesen köszönti nőnap alkalmából. Ez a vasárnap békésnek és kissé szentimentálisnak ígérkezik.

Oroszlán

Vasárnap minden a nőnapról szól, ami a kellemes, harmonikus fényszögek szerint egyáltalán nem lesz ellenére. Érdemes nyitott szemmel és füllel járnia. Lehet, hogy egy új megközelítéssel vagy megfogalmazással találkozik, amely fontos felismeréshez segíti.

Szűz

Vasárnap a Szaturnusz fényszöge mutatja, hogy egy elképzelés vagy terv kezd beérni, és most kezd igazán körvonalazódni. Ha ez a párját is érinti, akkor ma nyugodt körülmények között tudnak róla beszélgetni. A nőnapról se feledkezzen meg!

Mérleg

A Vénusz most a Szaturnusszal áll együtt, ami a gyakorlat próbája elé állítja az ötleteit és terveit. Most alaposan végig tudja gondolni, hogyan valósíthatja meg mindazt, amit szeretne. A Hold a Skorpióban csodás, mély érzéseket jelez önnek nőnap alkalmából.