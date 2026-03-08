Tucatjával fogják el a drogdílereket: mutatjuk, hol csapott le a Delta Program
A kormány teljeskörű háborút indított a drogkereskedők és fogyasztók ellen. Ennek eredményeként bevezették a Delta Programot, amely rendkívül sikeres, hiszen szinte minden nap sikerült elfogniuk kábítószer-kereskedőket, ami miatt kevesebb lesz a drog az utcákon. Ezen a héten is számos olyan eset történt, ahol nagyobb mennyiségű tiltott szert sikerült lefoglalniuk.
Nincs kegyelem! A Delta Program célja, hogy megtisztítsa az utcákat a kábítószer-kereskedőktől, ezáltal csökkentve az újabb és újabb áldozatok számát. A tiltott szerekkel nemcsak az egyéni felhasználók életét veszélyeztetik, hanem egész családokat tesznek tönkre. Ezért tejleskörű háborút indítottak a dílerek és a drog ellen, és úgy tűnik, egyre több eredményt érnek el. Szinte minden nap beszámolnak az elfogásokról és az akciókról a rendőrök.
Drog volt nála, így inkább az út szélén hagyta a kocsiját
A Gödöllői Rendőrkapitányság egyenruhásai február 25-én éjszaka Erdőkertesen akartak megállítani egy autóst, aki azonban a fényjelzés ellenére nem állt meg, hanem meglépett, miközben különböző tárgyakat dobált ki az autóból. A 49 éves M. Tamás, aki korábban már volt intézkedés alá vonva, végül Veresegyházon kiszállt az autóból, és gyalog ment tovább. A járműben kábítószergyanús anyagot, mérleget és iratokat találtak.
A férfit elfogták lakásán, ahol készpénzt, mobiltelefont és további kábítószergyanús növényi törmeléket foglaltak le. M. Tamás ismert a helyi rendőrségen betörések, garázdaság, járművezetési tilalom megszegése és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt.
A férfit kábítószer-kereskedelem és bódult járművezetés miatt kihallgatták, őrizetbe vették, és a nyomozók kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság el is rendelt.
A Szentesi Rendőrkapitányság február 25-én, sikeres akciót hajtott végre a DELTA Program keretében. Egy szegedi kábítószer-kereskedői hálózatot számoltak fel, amely Szegeden és Szentesen szervezetten árusította a drogot 2024 nyarától 2026 februárjáig, legalább 9 millió forintnyi bevétel mellett. A két férfi – 36 és 38 éves szegedi társ – tudatosan építette fel rendszerét: egyikük szervezte, másikuk terítette a drogot.
A kutatás során 807 gramm marihuánát találtak, amelyet gyári, kávés csomagolással, háromrétegű vákuumfóliába csomagolva, illatnyílással rejtettek el. Emellett lefoglaltak 95,3 gramm amfetamint, 1746 gramm zöld növényi törmeléket, több mint 10 millió forintot, digitális mérleget és más eszközöket.
Öt embert fogtak el: három kereskedőként, kettőt fogyasztóként hallgattak ki. A két szegedi férfit őrizetbe vették, és letartóztatásukat kezdeményezték bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem miatt.
Droggal buktak le Ózdon is
Az Ózdi Rendőrkapitányság kábítószer-kereskedelem bűntett és birtoklás vétség miatt nyomoz egy 30 éves helyi férfi ellen. Február előtt többször értékesített tiltott anyagot. A helyi rendőrök és a kommandósok szervezett akcióban fogták el. Otthonában fehér, kristályos anyagot, közel 100 ezer forintot és droggal szennyezett mérleget foglaltak le.
A férfit előállították, gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.
Bezáratták a szórakozóhelyet
Hónapok óta kábítószer-kereskedelem zajlott egy Budapest VIII. kerületi szórakozóhelyen, melynek központját a BRFK egy hónapra bezárta. A nyomozások szerint a vendégek egy tunéziai állampolgártól vásároltak marihuánát, amfetamin tartalmú port és ecstasy tablettákat, melyeket a helyszínen is fogyasztottak. Több kábítószer-fogyasztót hallgattak ki, majd február 26-án elfogatóparancsot adtak ki a díler ellen.
A hatóság a törvény szerint a szórakozóhelyet 2026. március 4-től április 4-ig bezáratta.
