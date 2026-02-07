RETRO RÁDIÓ

Bezáratták a debreceni autókereskedést - Drogkereskedelemre használták a telephelyet

A DELTA Program keretében egy debreceni autókereskedés bezáratására intézkedtek a rendőrök. A drog a kocsikban cserélt gazdát.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.07. 06:47
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) egyik kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos nyomozásának szálai Hajdú-Bihar vármegyébe is elértek. A KR NNI még két évvel ezelőtt kezdett nyomozásba, miután olyan információk jutottak a nyomozók tudomására, hogy egy debreceni férfi társaival együtt drogot, illetve új pszichoaktív anyagokat árusít a városban - fogalmazott a police.hu.

A drog a kocsikban cserélt gazdát.

Hosszas felderítőmunka során a gyanú beigazolódott, és a KR NNI munkatársai számos olyan bizonyítékot szereztek be, mely egyértelműen alátámasztotta az 52 éves nyíradonyi Sz. László, a 36 éves debreceni K. Zsolt és a 29 éves nyíregyházi Sz. Ádám drogbizniszben betöltött szerepét. A füstnek, kólának, szívónak, felninek, benzinnek, elemózsiának, élelemnek, csapágynak, illetve izének nevezett drogokat nemcsak Hajdú-Bihar, hanem Szabolcs-Szatmár-Beregben vármegyében is árusították. Az illegális szerek adásvételének helyszínét a legidősebb férfi tulajdonában álló autókereskedő cég telephelye, illetve az ott tárolt gépkocsik biztosították. Általában a telephelyen tárolt autókban deponálta a cégvezető a forgalmazott anyagokat, az áru a kocsikban cserélt gazdát - írja a rendőrség.

A bűnös csapatra 2025. szeptember 30-án csapott le a KR NNI. Az akció során nemcsak kábítószert, hanem azok porciózásához használatos eszközöket, telefonokat és pénzt is lefoglaltak a rendőrök. Mindhárom férfit bűnszövetségben, jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelemmel gyanúsították meg. Azóta letartóztatásban vannak. Az eljárás a teljes drogkereskedő hálózat felszámolása érdekében tovább folytatódik.

A Debreceni Rendőrkapitányság közigazgatási eljárás keretében 2026. február 3-án az telephely bezáratásáról határozott.

 

