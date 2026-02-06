Két ember is életét vesztette a sikertelen kábítószer csempészet miatt

Az USA Dél Parancsnoksága a közösségi médiában azt írta, hogy a hajó a keleti Csendes-óceán jól ismert kábítószer-csempész útvonalai mentén haladt, és kábítószer-csempész műveletekben vett részt. A közlemény szerint a hajóra mért csapás két ember életét követelte.

Kábítószer-csempész hajó robbant fel a Csendes-óceánon Fotó: Freepik

Újabb kábítószer-csempész hajóra mértek csapást

A rendőrség egy videót is csatolt a bejegyzéshez, amin a hajó látható, amint a vízen halad, mielőtt a lángok között felrobban. Az esetet nem sokkal azután jelentették be, hogy Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter kijelentette, hogy a térségben néhány vezető kartell-kábítószercsempész úgy döntött, hogy határozatlan időre felfüggeszti minden kábítószerrel kapcsolatos tevékenységét a közelmúltban végrehajtott, rendkívül hatékony, kinetikus csapások miatt a Karib-térségben.

A védelmi miniszter azonban semmilyen részletet vagy bizonyítékot nem szolgáltatott ezen állítás alátámasztására, amelyet személyes közösségi média-fiókján tett közzé. Sem az USA Déli Parancsnoksága, sem a Pentagon nem válaszolt a miniszter állítására vonatkozó kérdésekre.

A hajók elleni támadások, amelyek 2025 szeptemberében kezdődtek, januárban azonban ritkulni kezdtek. Ezzel szemben 2025 decemberében a Pentagon több mint egy tucat hajót támadott meg.

A csütörtöki támadás 128-ra emeli a kábítószer-csempész hajók ellen végrehajtott csapások halálos áldozatainak számát. A múlt héten a hadsereg még 126 emberről számolt be. Ebben az adatban 116 olyan személy is szerepel, akik azonnal életüket vesztették a Karib-tengeren és a keleti Csendes-óceánon. További tíz emberről azt feltételezik, hogy meghalt, mert a keresőcsapatok soha nem találták meg őket - számolt be róla a New York Post.