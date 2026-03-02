Fellélegezhet Marco Rossi, jó hírt kapott a szövetségi kapitány

Biztosan felépül a március 28-i Magyarország-Szlovénia mérkőzésre Sallai Roland. A 28 éves válogatott játékos sérülés miatt kihagyta csapata, a Galatasaray hétvégi bajnokiját az Alanyaspor ellen, de edzője szerint napokon belül újra százszázalékos lesz, így Marco Rossi szövetségi kapitány biztosan számíthat rá a felkészülési találkozókon.

Sallai Roland sérülése nem súlyos, a magyar válogatott mérkőzéseire biztosan felépül Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

Sallai még a pénteki edzésen panaszkodott fájdalmakra, ezért az Alanyaspor ellen kikerült a Galatasaray keretéből, Okan Buruk vezetőedző szerint viszont a sérülés nem súlyos.

Szerintem készen fog állni a Besiktas elleni rangadóra

– idézi török sajtóhírekre hivatkozva Okan Buruk szavait az m4sport.hu.

A magyar válogatott játékos tehát a Galatasaray keddi Török Kupa-mérkőzését még kihagyni kényszerül, de utána a Besiktas elleni bajnokin és a Liverpool elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő első mérkőzésén már számíthat rá az edzője. Sőt, Marco Rossi szövetségi kapitánynak sem kell majd nélkülöznie Sallai Rolandot a Szlovénia és a Görögország elleni felkészülési mérkőzéseken.