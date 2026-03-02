RETRO RÁDIÓ

Fellélegezhet Marco Rossi, jó hírt kapott a szövetségi kapitány

Helyzetjelentést adott a Galatasaray edzője. Sallai Roland sérülése nem súlyos, a magyar válogatott mérkőzéseire már biztosan felépül.

Megosztás
Szerző: B.
Létrehozva: 2026.03.02. 15:45
Sallai Roland Galatasaray magyar válogatott sérülés

Biztosan felépül a március 28-i Magyarország-Szlovénia mérkőzésre Sallai Roland. A 28 éves válogatott játékos sérülés miatt kihagyta csapata, a Galatasaray hétvégi bajnokiját az Alanyaspor ellen, de edzője szerint napokon belül újra százszázalékos lesz, így Marco Rossi szövetségi kapitány biztosan számíthat rá a felkészülési találkozókon.

Sallai Roland a Galatasaray magyar válogatott focistája
Sallai Roland sérülése nem súlyos, a magyar válogatott mérkőzéseire biztosan felépül Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

Sallai Roland sérülése nem súlyos

Sallai még a pénteki edzésen panaszkodott fájdalmakra, ezért az Alanyaspor ellen kikerült a Galatasaray keretéből, Okan Buruk vezetőedző szerint viszont a sérülés nem súlyos.

Szerintem készen fog állni a Besiktas elleni rangadóra

– idézi török sajtóhírekre hivatkozva Okan Buruk szavait az m4sport.hu.

A magyar válogatott játékos tehát a Galatasaray keddi Török Kupa-mérkőzését még kihagyni kényszerül, de utána a Besiktas elleni bajnokin és a Liverpool elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő első mérkőzésén már számíthat rá az edzője. Sőt, Marco Rossi szövetségi kapitánynak sem kell majd nélkülöznie Sallai Rolandot a Szlovénia és a Görögország elleni felkészülési mérkőzéseken.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu