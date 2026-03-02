„Kinevettem a jósnőt" - csodás dolgokat jövendöltek a szülinapos magyar sztárnak

Csötönyi Sándor büszke ember. Nem tagadja, nem tudna úgy élni, hogy elkerülje a konfliktusokat. Bátran vállalja a véleményét, még ha az nem mindig felel meg az éppen regnáló vezetésnek. Viszont azt az „ellenségei” is elismerik, csak a jobbítás vezérli, ha a bokszról és a sportról van szó. Csötönyi Sándor 77 éves, február 24-én ünnepelte, és egy jósnő csodás dolgokat jövendölt neki.

Csötönyi Sándor a 77. születésnapját ünnepelte Fotó: Földi Imre

Soha nem hittem a látnokoknak, kinevettem azt a jósnőt is, aki egyszer azt mondta nekem, ha megérem a hetvenhetet, csak csodálatos dolgok érnek utána. A hetvenhét megvan, a csodálatos meglepetések még váratnak magukra. Igaz ez a dupla hetes is felér egy csodával, hiszen annyi frászon, betegségen estem át, hogy… Inkább nem is folytatom, persze már az is maga volt a csoda, hogy megszülettem, hiszen a dunaszentgyörgyi szőlőben láttam meg a napvilágot, ugyanis édesanyámat megleptem, hogy azonnal jönni akarok... És megjöttem.

Csötönyi Sándor az MTK-nak szurkol

Csötönyi Sándor hozzátette, sport nélkül nem élet az élet. Persze a boksz az első, mindenkit megelőz, aztán jön a futball, és a többi olyan sportág, ahol tisztességes küzdelem folyik a pályán.

"A focit imádom, szurkolok a magyaroknak és az MTK-nak. Megkönnyezem a bajnokokat legyenek bármelyik sportágban a legjobbak. Számomra nincs különbség olimpia és világbajnoki győzelem között. Ezért nem is értem a megkülönböztetést, hogy ki kaphat életjárulékot, és ki nem érdemes arra. Gondolok itt az asztalitenisz aranycsapatra…" - fogalmazott Csötönyi.

Sanyi bácsi, bár utálja, ha bácsizzák, nem tud elmenni a sportot érintő „politika” mellett. Örül annak, hogy olyan vezetője van az országnak, aki számára nagyon fontos a sport.

Az elmúlt tizenhat év alatt, Orbán Viktor vezetésével, olyan lökést és segítséget kapott a sport, amelyre soha sem volt példa. A miniszterelnök, aki közülünk való, soha nem felejtette le, hogy honnan jött, és ő ezután is ilyen marad. Tudom, akadnak problémák, de ha valaki, akkor ő és a csapata ezt is megoldja. Szóval, remélem marad minden a régiben, mert nem hiszem, hogy egy politikai pojáca tisztességes versenyben le tud győzni egy sportszerű versenyzőt. Szóval: hajrá, csak így tovább!

- zárta Csötönyi.