„Hiányozni fognak az első sorból” - Süllős Gyulát és édesanyját siratja a Vasas bunyósa

A kenyai repülőgép-katasztrófában elhunyt ökölvívó-mecénás Süllős Gyula, illetve hozzátartozói holttestének azonosítása még folyamatban van, addig nem is helyezhetők végső nyugalomra. Eközben Bacskai Balázs decemberben két hűséges szurkolója nélkül vív újabb mérkőzést.

Létrehozva: 2025.11.11. 15:15
Bacskai Balázs ökölvívó sokat köszönhet a Vasas néhai szakosztály-elnökének, Süllős Gyulának, akire érthetően sokat gondol a december huszadikai, a Papp László Sportarénában vívandó újabb tétmeccse előtt. Az angyalföldiek 37 éves korábbi junior világbajnoka, felnőtt Eb-aranyérmese görög vagy román öklözővel találkozik a 75 kg-osok súlycsoportjában. 

Bacskainak hiányzik Süllős Gyula és családja

Többször eszembe jut Süllősék halálos balesete, az, hogy egykori szakosztály-elnököm mennyi mindent tett értem azért, hogy kiemelkedő eredményeket érhessek el. Gyuláék hiányozni fognak a nézőtér első sorából, ahol az évek során megszoktam a jelenlétüket, rendre együtt ült az édesanyjával, Gyöngyikével. Bár sokszor kijelentettem, hogy végleg felhagyok a profi boksszal, erre a meccsre késztetést éreztem magamban

– mondta a Bendzsi becenevű Bacskai Balázs.

Ifjabb Süllős Gyula édesanyja, Gyöngyi rendkívül népszerű volt ökölvívó berkekben. Mindent megtett a Vasas-öklözőkért, a legfiatalabb bunyós gyerkőcöket is a nevén szólította, a háziversenyek után valamennyiüket megajándékozta. Nagyobb viadalok előtt sütött-főzött a VIP-vendégek legteljesebb megelégedésére. Amint azt Csötönyi Sándor, a magyar szövetség örökös tiszteletbeli elnöke hozzáfűzte a Metropolnak: az angyalföldi klub afféle „tyúkanyóját” gyászolja.

 

