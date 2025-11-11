„Hiányozni fognak az első sorból” - Süllős Gyulát és édesanyját siratja a Vasas bunyósa
A kenyai repülőgép-katasztrófában elhunyt ökölvívó-mecénás Süllős Gyula, illetve hozzátartozói holttestének azonosítása még folyamatban van, addig nem is helyezhetők végső nyugalomra. Eközben Bacskai Balázs decemberben két hűséges szurkolója nélkül vív újabb mérkőzést.
Bacskai Balázs ökölvívó sokat köszönhet a Vasas néhai szakosztály-elnökének, Süllős Gyulának, akire érthetően sokat gondol a december huszadikai, a Papp László Sportarénában vívandó újabb tétmeccse előtt. Az angyalföldiek 37 éves korábbi junior világbajnoka, felnőtt Eb-aranyérmese görög vagy román öklözővel találkozik a 75 kg-osok súlycsoportjában.
Bacskainak hiányzik Süllős Gyula és családja
Többször eszembe jut Süllősék halálos balesete, az, hogy egykori szakosztály-elnököm mennyi mindent tett értem azért, hogy kiemelkedő eredményeket érhessek el. Gyuláék hiányozni fognak a nézőtér első sorából, ahol az évek során megszoktam a jelenlétüket, rendre együtt ült az édesanyjával, Gyöngyikével. Bár sokszor kijelentettem, hogy végleg felhagyok a profi boksszal, erre a meccsre késztetést éreztem magamban
– mondta a Bendzsi becenevű Bacskai Balázs.
Ifjabb Süllős Gyula édesanyja, Gyöngyi rendkívül népszerű volt ökölvívó berkekben. Mindent megtett a Vasas-öklözőkért, a legfiatalabb bunyós gyerkőcöket is a nevén szólította, a háziversenyek után valamennyiüket megajándékozta. Nagyobb viadalok előtt sütött-főzött a VIP-vendégek legteljesebb megelégedésére. Amint azt Csötönyi Sándor, a magyar szövetség örökös tiszteletbeli elnöke hozzáfűzte a Metropolnak: az angyalföldi klub afféle „tyúkanyóját” gyászolja.
