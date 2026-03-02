Villamos elé száguldott rollerével a fiatal Kispesten - hős tini mentette meg az életét

Hátborzongató rollerbaleset miatt állt a villamosforgalom csütörtökön (február 26.) délután Kispesten, az Üllői út és a Vécsey út sarkán. A baleset az 50-es villamos megállójánál, az átjáróban történt, ahol egy rolleres a piros lámpán átzúgva egyenesen a villamos elé száguldott. Bár a rolleres tini túlélte a brutális balesetet, súlyosan megsérült. Életét azonban egy kortársának köszönheti: a mindössze 15 éves Zsombor volt az, aki elsőként odarohant hozzá.

A rollerbalesetben megsérült fiú életét egy közelben álló diák mentette meg Fotó: Pexels (illusztráció)

Rollerbalesetnél mentett életet a kilencedikes Zsombor

Úgy tudni, hogy a baleset brutális erejű volt: a rolleres tini olyan erővel csapódott a villamosnak, hogy betörte a szélvédőjét, majd több tíz métert repülés után a halálosan kemény betonba csapódott.

A roller ott hevert a betonon, meg a fiatal srác is. Ha jól tudom, életben volt, de nagyon csúnyán megsérült. Amekkorát esett, az is csodaszámba megy, hogy még él, valószínűleg mindenét összetörte

- mondta akkor a Borsnak egy szemtanú. Bár az eset után később többen is odarohantak a rollereshez, mint most kiderült, azt, hogy egyáltalán túlélte a több tíztonnás villamos való életveszélyes ütközést, vélhetően egy kortársának, a mindössze kilencedik osztályos Zsombornak köszönheti. A középiskolás diák éppen hazafelé tartott az iskolából, amikor a fiatal rolleres a szeme előtt balesetet szenvedett. A hős tininek több sem kellett: rögtön a sérülthöz rohant. Iskolája most nagyon büszke a fiatalra:

Délután bérelt elektromos rollerrel, egy 16 éves fiú a piros lámpa ellenére áthajtott a zebrán, közvetlenül az 50-es villamos elé, és a villamos szélvédőjének csapódott. Zsombor, 9. A osztályos tanulónk a közelben tartózkodott, és egyből a sérülthöz sietett, segítséget, mentőt hívott

- közölte Budapesti Gépészeti SZC Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Technikum. Hozzátették, hogy Zsombor végig kapcsolatban maradt a diszpécserrel, figyelte a sérült fiatal életjeleit:

Követte a diszpécser utasításait, a sérült légzését figyelte, végig ott volt mellette, amíg a szakszerű segítség megérkezett. Segített, amiben tudott. Nagyon büszkék vagyunk Zsomborra!

- szögezték le. Megkeresésünkre az Országos Mentőszolgálat elárulta, hogy a fiú súlyos fejsérüléseket szenvedett:

Egy 15 év körüli fiú súlyos koponyasérüléseket szenvedett, helyszíni ellátás után traumatológiai osztályra szállítottuk

- közölte a Metropollal az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya.