Egy kátyú és csupa vér lett minden – kórházba vitte az új elektromos rollere a 13 éves Bandit

A fiú feje pattogott az aszfalton, a karja eltört, végül a Bethesda műtőjében kötött ki. A roller, amit ajándékba kapott előző nap, ma már rémálom.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.11. 19:30
roller kátyú kórház életveszélyes állapot

Az új elektromos rollernek a 13 éves fiú alig 24 óráig örülhetett, aztán  egy kátyú miatt kórházi ágyra került. A Bethesda Gyermekkórház beszámolója szerint mindössze 7 hónap alatt 202  elektromos rolleres sérült gyermeket láttak el, közülük 11 életveszélyes állapotban érkezett. A történetek és a számok is egyértelműek: az elektromos roller nem játék, és sisak nélkül halálos lehet.

roller
Az elektromos roller nagyon népszerű a gyerekek körében is Fotó: Metropol


 A 13 éves  Bandi nagyon boldog volt, amikor végre megkapta a hőn áhított elektromos rollert. Egy napig élvezhette. Másnap délután, miközben egy teljesen egyenes, üres úton haladt, az első kerék beleakadt egy kátyúba. A döbbenetes esetről a Bethesda Gyermekkórház számolt be. 


 

Amikor oldalra néztem, azt láttam, hogy hátrafelé integet a kezem. Olyan furán állt, hogy meg kellett csípnem magam, hogy tényleg igaz-e

– idézte fel. A földre zuhanva a feje többször az aszfaltnak csapódott, a kormány a hasába fúródott, miközben a karja természetellenes szögben tört el.

Mire a mentő a Bethesda Gyermekkórházba szállította, a pólója csupa vér volt. Az orvosok nyílt felkartörést állapítottak meg, és azonnal a műtőbe vitték. 

Mindig azt hittem, a sisak csak dísz. Most behorpadt, de az életemet mentette meg

 – mondja a fiú. Kiderült: mindez akkor jutott eszébe, amikor a feje pattogott az aszfalton.

 

Több rolleres balesetet osztott meg a gyermekkórház

 

Egy 14 éves lánynak például az álkapcsa tört el. Ő sisak nélkül száguldozott a Duna-parton. Egy kisebb esés után azt mondta, „csak elharapta a száját”. Pár nap múlva reggelinél reccsent az állkapcsa. A Bethesda után a Honvédkórházba került, ahol kiderült: eltört az állkapcsa. Öt hétig csak folyékony táplálékon élhetett, az utolsó két hetet maszkban, beszéd és szilárd étel nélkül kellett töltenie. Édesanyja írta a közösségi oldalon:

Okuljon mindenki a mi esetünkből! Ez a rolleresdi nem játék, brutálisan veszélyes!

Egy 15 éves fiú esetében majdnem végzetes lett a rollerbaleset. 25-el gurult a megszokott úton,  amikor hirtelen elvesztette az irányítást a roller felett. Arccal a betonra esett, feje, karja és térde sérült.

Ha csak egy kicsivel nagyobbat kapok az aszfalttól, már nem vagyok itt. A biciklis sisak kevés, rendes bukó kell!

– mondta a fiú, aki csodával határos módon túlélte.

A 17 éves Mana elektromos rollerének a kereke egyenes úton fordult ki. 

Az ember azt hiszi, uralja az egészet. De nem, bármi történhet bármelyik pillanatban! Ne legyél te a következő!

 – üzente a kórházi ágyból.

A Bethesda Gyermekkórház adatai szerint 7 hónap alatt 202 gyermeket kellett ellátni elektromos rollerbaleset miatt. Egyetlen ügyelet alatt akár 
5-6 súlyos sérült gyerek is érkezik. Az esetek közel ötödében fejsérülés történt, 11 gyerek életveszélyes állapotban került kórházba. És ezek csak a gyermekek, csak a Bethesda számai.

Figyelmeztetés szülőknek és gyerekeknek

 

  • A bukósisak ne legyen opcionális – legyen kötelező!
  • Ne hajts gyorsan, két keréken egy pillanat alatt megtörténik a baj.
  • Ha lehet, válassz inkább kerékpárt az elektromos roller helyett.

     


 


 

 

