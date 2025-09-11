Egy kátyú és csupa vér lett minden – kórházba vitte az új elektromos rollere a 13 éves Bandit

Az új elektromos rollernek a 13 éves fiú alig 24 óráig örülhetett, aztán egy kátyú miatt kórházi ágyra került. A Bethesda Gyermekkórház beszámolója szerint mindössze 7 hónap alatt 202 elektromos rolleres sérült gyermeket láttak el, közülük 11 életveszélyes állapotban érkezett. A történetek és a számok is egyértelműek: az elektromos roller nem játék, és sisak nélkül halálos lehet.

Az elektromos roller nagyon népszerű a gyerekek körében is Fotó: Metropol



A 13 éves Bandi nagyon boldog volt, amikor végre megkapta a hőn áhított elektromos rollert. Egy napig élvezhette. Másnap délután, miközben egy teljesen egyenes, üres úton haladt, az első kerék beleakadt egy kátyúba. A döbbenetes esetről a Bethesda Gyermekkórház számolt be.





Amikor oldalra néztem, azt láttam, hogy hátrafelé integet a kezem. Olyan furán állt, hogy meg kellett csípnem magam, hogy tényleg igaz-e

– idézte fel. A földre zuhanva a feje többször az aszfaltnak csapódott, a kormány a hasába fúródott, miközben a karja természetellenes szögben tört el.

Mire a mentő a Bethesda Gyermekkórházba szállította, a pólója csupa vér volt. Az orvosok nyílt felkartörést állapítottak meg, és azonnal a műtőbe vitték.

Mindig azt hittem, a sisak csak dísz. Most behorpadt, de az életemet mentette meg

– mondja a fiú. Kiderült: mindez akkor jutott eszébe, amikor a feje pattogott az aszfalton.

Több rolleres balesetet osztott meg a gyermekkórház

Egy 14 éves lánynak például az álkapcsa tört el. Ő sisak nélkül száguldozott a Duna-parton. Egy kisebb esés után azt mondta, „csak elharapta a száját”. Pár nap múlva reggelinél reccsent az állkapcsa. A Bethesda után a Honvédkórházba került, ahol kiderült: eltört az állkapcsa. Öt hétig csak folyékony táplálékon élhetett, az utolsó két hetet maszkban, beszéd és szilárd étel nélkül kellett töltenie. Édesanyja írta a közösségi oldalon:

Okuljon mindenki a mi esetünkből! Ez a rolleresdi nem játék, brutálisan veszélyes!

Egy 15 éves fiú esetében majdnem végzetes lett a rollerbaleset. 25-el gurult a megszokott úton, amikor hirtelen elvesztette az irányítást a roller felett. Arccal a betonra esett, feje, karja és térde sérült.

Ha csak egy kicsivel nagyobbat kapok az aszfalttól, már nem vagyok itt. A biciklis sisak kevés, rendes bukó kell!

– mondta a fiú, aki csodával határos módon túlélte.