Az elmúlt években egy új szereplő jelent meg a közlekedésben, méghozzá a rolleresek. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy robbanásszerűen terjedt el az új közlekedési eszköz, ami azt is eredményezte, hogy a mai napi nincsen rendesen szabályozva a rollerrel való közlekedés. Az elérhető statisztikák szerint 100 ezernél is több elektromos roller van ma az utakon, ami komoly kockázatot jelent.

Sokan ész nélkül és megfelelő védőruházat nélkül száguldoznak az elektromos rollerükkel Fotó: Bencsik Ádám / mw archív

Azt viszont a budapestiek is napról napra tapasztalják, hogy rengetek a szabálytalanság és a baleset. Éppen ezért tavaly júliusban meghozták azt a döntést az illetékesek, hogy a rolleresek számára is kötelező lett a gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) megléte. Ezzel ugyanis nemcsak a rolleres, de az autós, illetve a közlekedés egyéb résztvevői is jól jártak, mert nagyobb kár esetén a biztosító állja a baleset által okozott kár összegét.

Konkrét számok

Kíváncsiak voltunk, hogy az elmúlt egy évben hány rolleres baleset történt, ezért a BRFK-hoz fordultunk adatigénylésért. A Budapesti Rendőrfőkapitányság gyors válaszában a KSH-hoz irányított minket, és felhívták a figyelmünket, hogy egyelőre nem vezetnek külön rolleres statisztikát. Mikromobilitási eszközként fogjuk megtalálni, amit keresünk, ebbe beletartozik a roller, a segway és egyéb új kisméretű jármű.

A KSH is 24 órán belül megküldte válaszát, amiben felhívták a figyelmünket, hogy tavaly óta vezetnek ilyen jellegű statisztikát, és jelenleg csak a 2024-es év első harmadára van adatuk. Az egész tavalyi éves statisztika márciusra várható. A 2024. januárjától szeptemberéig terjedő időszakban a következőképpen alakultak a mikromobilitási eszközt használók sérülései:

Összesen 669 mikromobilitási eszközzel elszenvedett vagy elkövetett balesetet regisztráltak a hatóságok.

Ebből 231 esetben volt súlyos és 432 esetben volt enyhe sérülése a balesetben résztvevőnek.

6 esetben történt halálos kimenetelű baleset.

Elektromos roller-tippek a rendőrségtől

A rendőrség szerint sokszorosan összetett, miért balesetezhetnek ilyen gyakran a rolleresek. Mutatjuk a BRFK tippjeit, hogy előzd meg rolleresként a balesetet!