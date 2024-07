Rémisztő: durván növekszik a rollerbalesetek száma Budapest

Sokan bosszankodnak rajta, hogy új világ köszöntött be az utakon: már nemcsak „a bicikliseket kell kerülgetniük” az autósoknak, hanem a rolleresekkel is meggyűlik a bajuk. A gyalogosoknak is megvan a sajátos véleménye a veszélyes rolleresekről. Van, aki már szinte meg sem lepődik, ha egy rolleres balesetezik. De mégis minek köszönhető ez, tényleg ennyire irányíthatatlanok ezek az a közlekedési eszközök?

Riasztó mértékben nőtt a rollerbalesetek száma Fotó: BLACKDAY/Képünk illusztráció/Shutterstock

Ahogy az országban sok helyen, Budapesten is rengetegen örültek annak, hogy a rollereseknek is július közepétől kötelező lett a gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) megléte. Ezzel ugyanis nemcsak a rolleres, de az autós, illetve a közlekedés egyéb résztvevői is jól jártak, mert nagyobb kár esetén a biztosító állja a baleset által okozott kár összegét. Az utakon ugrásszerűen nőtt meg a rolleresek száma, akik már 100 ezren vannak. Többek között ezért kíváncsiak voltunk rá, hány rolleres balesetezett idén a fővárosban a biztosítás kötelezővé válása előtt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányságnál (BRFK) kopogtattunk, hogy ezt kiderítsük. Elkeserítő számot kaptunk válaszként: az ide első negyedévben – januártól március végéig – minden hónapban nőtt a rolleres balesetek száma, összesen 67 volt belőlük. A budapesti balesetkörkép riasztó: januárban 10, februárban 20, márciusban pedig már 37 rolleres baleset miatt kellett riasztani a mentőket. A rendőrség szerint ezek mind olyan balesetek voltak, amelyben az egyik balesetező fél megsérült.

A balesetek közül autóval 52 alkalommal karambolozott úttesten rolleres, míg egyenes vonalon 42-szer, útkereszteződésben pedig 18-szor történt ilyen rolleres baleset. A rendőrség közlése szerint rolleres kerékpárossal is több mint 7 alkalommal ütközött – ezeknél a baleseteknél is történt sérülés.

A hatóságok szerint a legtöbb baleset jellemzően abból adódnak, hogy a rolleres elveszíti uralmát az eszköze felett, és elesik.

A balesetben részes 67 rollert vezető személy közül 15 volt ittas. Ilyen jármű vezetője 57 esetben volt magyar állampolgár és 48-szor volt a baleset okozója

– húzta alá a BRFK.