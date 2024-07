65 ezer forintod is bánhatja, ha nincs rolleres biztosításod - itt van minden a rollerezés új szabályairól

Új szelek járnak az utakon az elektromos rolleresek számára. Július 16-tól mintegy 50 ezer rolleresnek kell számot adnia, hogy rendelkezik-e gépjármű-felelősségbiztosítással (FKGB) a járműve. Az új jogszabály szerint, ha nem tudja felmutatni a biztosítást igazoló okmányt a rolleres, akár több tízezer forint büntetést is kaphat. De mit kell tudni a biztosításról?

Bárhol, bármikor igazoltathatja a rendőrség a rollereseket a biztosítás miatt (képünk illusztráció) /Fotó: Bors

Sokan az utolsó percben keresik fel a biztosítókat a rollerbiztosítás miatt. Bár néhány napja bármikor igazoltathatják a rollereseket a rendőrök, ijedtségében senki ne rohanjon azonnal egy biztosítóhoz! Előtte nézd meg közelebbről a rolleredet! Azoknak az e-rollereseknek kell kifizetni az „éves kötelezőt”, akiknek a járgánya többet nyom 25 kilogrammnál, a tervezési sebessége eléri a 14 km/órát és a saját tömege nem éri el ugyan a 25 kilogrammot, ám a tervezési sebessége már meghaladja a 25 km/órát. Oké, de honnan derítem ezt ki? - kérdezed. Ha ismered a rollered márkáját, néhány kattintással online kiderítheted, de akár a roller gyártójának oldalán is utánanézhetsz.

Kell a biztosítás, de hol kössem meg?

Az e-rolleresek száma meredeken emelkedett az utakon: mintegy 80-100 ezerre becsülik őket, és mivel egyes e-rollerek akár 100 km/órával is száguldhatnak, komoly baleseteket, károkat is okozhatnak. A Magyar Nemzeti Bank listája szerint szép számmal akadnak biztosítók, ahova rolleresek fordulhatnak, összesen 12 helyet kereshetnek fel: a többi között a Generalinál, a Gránit Banknál, a K&H Banknál és a Groupama Biztosítónál is kopogtathatnak. Sok helyen online is megköthetik a biztosítást, ám előtte internetes kalkulátorokkal hasonlítsd össze, melyiknek jobb az ajánlata: az éves biztosítási díj 5 és 15 ezer forint között alakul. Róbert is online kötötte meg a biztosítását. „Hirtelen tudtam meg, hogy kell biztosítás. Pont a jogszabály érvénybe lépésekor intéztem el online. Szerintem szükséges a biztosítás, mert elég veszélyesen közlekednek az emberek, és ha rollerrel vagy, kevésbé érzed magad védettnek, mondjuk egy száguldó biciklis vagy épp másik rolleres mellett. Én 8400 forintot fizetek” - vallotta be Róbert a Metropolnak. Ákos hozzátette: neki nem kellett biztosítást fizetnie.

Az én rollerem 24,7 kilogrammos és 25 kilométer/órával gurulok vele, szóval… Nincs szükségem a biztosításra, hál’ Istennek!

- nevetett Ákos.