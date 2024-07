"Majdnem elgázoltak a járdán" - Olvasóink többsége nagyon kiakadt az elektromos rolleresekre, ezek a tapasztalataik

Rengeteg embert bosszant, ráadásul rendkívül veszélyesnek tartják, hogy sok elektromos rolleres az autók között cikázik. Úgy vélik legalább a közlekedési szabályokkal illene tisztában lenni. Az olvasóink felé feltett kérdésből, miszerint "Te tudod mik a rollerezés szabályai?" egyértelműen kiderül, hogy szinte mindenki támogatná az újonnan megjelent közlekedési eszközök szabályozását.

Az elmúlt években egyre többen választják az elektromos rollert, mint közlekedési eszközt / Fotó: Fehér Gábor (Illusztráció)

Megkérdeztük az olvasóinkat, miként vélekednek a rolleresekről:

Engem zavar, mikor elhúznak bukósisak nélkül mellettem a járdán, ahol a biciklis sem mehet

– írja haragosan Zsuzsanna.

"Majdnem elgázoltak a járdán, mikor mentem a kórházba. Valószínűleg azt a szabályt sem ismerik, hogy az úton nem szabad keresztben otthagyni a járműveiket" – írta Adrienne.

Nagyon kell figyelni rollerezés közben. Kerülgetni kell az akadályokat, és a gyalogosokat! De előnye is van, mert míg az autósok a dugóban ülnek, a bringások meg lihegnek, addig a rolleresek haladnak

– jegyezte meg Zoltán, aki nagyon jó dolognak tartja az elektromos rollereket.

"Szerintem szükség van a szabályozásra, mert nem tudnak közlekedni, és még gyorsan is mennek" – elégedetlenkedik Lívia.

Engem zavarnak. Többször is majdnem elütöttek, mert mennek, mint az őrült. És még hallani sem lehet őket, így meglepetésszerűen érkeznek

– írta felháborodottan Ildikó.

"Nem lenne zavaró, ha meglenne hozzá a közlekedési kultúra. Gyerekkorunkban mi is rollereztünk. De sajnos sokszor látni, hogy az úttesten haladó rolleres versenyez az autókkal, és még vonatokra is felviszik, és négy ülőhelyet is elfoglalnak vele. Amelyik normálisan közlekedik az nem zavar, de többnyire fittyet hánynak a közlekedés többi résztvevőjére" – mérgelődik Anna.

Az elmúlt években egyre többen választják az elektromos rollert, mint közlekedési eszközt. Gyorsabb mint a tömegközlekedés, üzemeltetése lényegesen olcsóbb az autóénál és még parkolási díjat sem kell rá fizetni, és még bérelni is lehet. A bér rollereket a használója bárhol otthagyhatja, így gyakori, hogy a járdán vagy épp a parkolóhelyeken kell kerülgetni őket. De arra is volt nem már példa, hogy egy felfokozott hangulatú éjszakai mulatozás után használt roller a Duna mélyén landolt, mert használója épp jó mókának tartotta valamelyik hídról lehajítani.

Természetesen mindig akad kivétel is, mert azért vannak akik a rendeltetésének megfelelően használják őket. Budapesten azonban nem ritka jelenség az árkon-bokron, járdán, úton száguldozó rolleres.