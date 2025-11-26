Egy buszsáv kedvéért több száz ember életét nehezítette meg a főváros Kőbányán

Kőbányán a Vaspálya utca egy csendes, funkcionális és élhető mellékutca volt, de a nyár végén a Kőbányai út fele haladva a külső sávban megjelent egy új, frissen felfestett buszsáv és a társasház lakói arra ébredtek, hogy megszünt a házuk előtt a parkolási lehetőség.

Kőbányán a Vaspálya utcában buszsávot csináltak a parkolósáv helyére Fotó: Metropol

Egyetlen fehér csík, ami normál esetben a haladást szolgálná, a gyakorlatban a helyiek életét nehezíti meg. A buszsáv ugyanis nagyjából a kereszteződés előtt ér véget, épp ott, ahol egy buszmegálló került kialakításra, a busz továbbra sem halad gyorsabban, cserébe az autósok és a helyben élők nem tudnak az utcán leparkolni. A helyiek nem csupán bosszankodnak, hanem valódi dühhel beszélnek az átakításról. Nem értik, hogyan születhetett döntés úgy, egy olyan kérdésben, ami közvetlenül érinti az életüket úgy,m hogy meg sem kérdezték őket. A buszsáv miatt ugyanis megszüntették a parkolósávot az utcán, így a társasház lakói gyakorlatilag egyik napról a másikra maradtak azzal a dilemmával, hogy a csomagjaikkal akezükben, gyerekülésekkel és bevásárló szatyrokkal keringjenek a környéken, jó esetben a környező utcák valamelyikében próbáljanak szerencsét parkolóhely-keresési ügyben, majd több száz métert sétálva térjenek haza. Mindez nem időnként, kivételes helyzetben, hanem mostantól már mindig, amikor haza érkeznek valahonnan.

Nem érdekelte a fővárost a helyiek véleménye

Az intézkedés nem csak a lakókat, hanem az utcáról nyíló vadász-és fegyverboltot is elviselhetetlen helyzetbe hozta. Tóth Rózsa, abolt vezetője lapunknak elmondta, hogy sem a véleményét nem kérték ki előzetesen, sem előzetes értesítést nem küldött a Fővárosi Önkormányzat. Elmondása szerint különösen aggasztó, hogy még rakodási engedélyt sem adnak számukra, annak ellenére, hogy veszélyes és súlyos áruk mozgatásáról van szó.

Ez egy fegyverbolt. Nehéz és potenciálisan veszélyes eszközöket kell szállítanunk, amelyeket ma már több száz méterről kell gyalog szállítani gyalog, mert a szállítók sem állhatnak meg a bolt előtt. Ez nem csak kényelmetlen, hanme kockázatos is. Mégsem kapunk engedélyt. Egy rakodási engedély nélkül gyakorlatilag ellehetlenítették a működésünket

- fakadt ki a bolt tulajdonosa.