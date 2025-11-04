RETRO RÁDIÓ

Levélkupacok borítják a Nagykörútat - Karácsony még a falevelekkel sem bír

A Nagykörúton már nemcsak a forgalommal, hanem a levelekkel is meg kell küzdeni: a biciklisávokat teljesen ellepte a levéltenger, a felfestések eltűntek, a sávok néhol csúszóssá váltak. Karácsony még az őszi takarítással sem bír.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.04. 16:45
A Karácsony féle városvezetés már az őszi levelekkel sem tud megbirkózni.  Igen, az ősz csodaszép,  csak épp nem a Nagykörúton. Ami másutt aranyló levéltenger, romantikus látvány, az Budapesten inkább közlekedési rémálom. A körúti biciklisávokat ugyanis teljesen ellepték a falevelek, a felfestés szinte sehol sem látszik, és egyes szakaszokon már annyira felhalmozódtak a nedves, csúszós levelek, hogy komoly balesetveszélyt jelentenek a kerékpárosokra,  és ezáltal az autósokra is.

Karácsony a takarításra nem gondolt, amikor a pollereket kihelyezték                         Fotó: Metropol

A Nagykörúton ma gyakorlatilag csak sejteni lehet, hol halad a biciklisáv: a sárga felfestések alól vastagon kikandikál a barna és sárga levéltakaró. Pedig a jogszabály világos: a kerékpársáv is közút, takarítása a közútkezelő feladata. A szilárd burkolatú utak és járdák tisztán tartása a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (FKF) hatásköre, tehát a mulasztás hivatalosan is a főváros felelőssége.

Nem látni a bicikliutat a falevelektől 
Fotó: Metropol

A helyzetet súlyosbítják a biciklisávokat elválasztó Karácsony-karók, amelyekkel a főváros az elmúlt években szinte mindenhol „védett” sávokat alakított ki. Csakhogy a kivitelezés során senki nem gondolta végig, hogyan fogják ezeket a sávokat takarítani. Az utcaseprő gépek egyszerűen nem férnek be a pollerek közé, így a levelek és szemét hetek alatt összegyűlik, majd elrohad az úttesten. Ugyanez történt télen is: a hó eltakarítása sem sikerült, a jég és latyak hetekig ott maradt a sávokban. 

Habár a közepén akad olyan, ahol lehet járni, azért a falevél az úr   Fotó: Metropol

Most  nagyon úgy tűnik, Karácsony Gergely városvezetésének már az is komoly kihívás, hogy a leveleket eltakarítsa a körútról.

Különösen kellemetlen, hogy a pollerek és a körúti biciklisáv-fejlesztések nem a főváros saját forrásaiból, hanem a Közösségi Költségvetésből valósultak meg. A lakosság szavazta meg, hogy biztonságosabbá váljanak a kerékpáros közlekedés feltételei, legalábbis ez volt a cél. Karácsony Gergely akkor azt ígérte, hogy „Budapest élhetőbb, zöldebb, biztonságosabb város lesz”. Most viszont a valóság épp az ellenkezőjét mutatja: a közösség pénzéből épült sávok életveszélyesek lettek.

Nem ez az első alkalom, hogy a pollerek miatt felháborodás tört ki. Korábban a mentőszolgálat is tiltakozott, mert a szűkített útszakaszokon a mentőautók egyszerűen nem férnek el, késlekedhet a segítség, ha baj van. Most a levelek és a szűk sávok miatt már a biciklisek sem tudnak biztonságosan közlekedni.

Az aranyló levelek látványa máskor kellemes őszi hangulatot teremt, de most a Nagykörúton a városházi fejetlenség szimbólumává vált. Miközben Karácsony Gergely a zöld városról beszél, a biciklisávokat elnyeli a kosz, a falevél.


 

 

 


 

 

 

