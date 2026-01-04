RETRO RÁDIÓ

Ártalmatlan vagy intő jel? Ezek az okai az éjszakai mosdóra járásnak

Ha tartósan fennállnak a tünetek, érdemes orvoshoz fordulni mihamarabb!

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.01.04. 18:20
egészség WC egészségügy

Lehetséges egészségügyi okok bújhatnak meg a rendszeres mosdóhasználat mögött éjszakánként, ami különösen kényelmetlen és zavaró lehet a téli időszakban. A meleg, kényelmes ágy elhagyása mellett az alvási ciklus is megszakad, ami másnap fáradtsághoz vezethet. 

alt=Lehetséges egészségügyi okok bújhatnak meg a rendszeres mosdóhasználat mögött
Lehetséges egészségügyi okok bújhatnak meg a rendszeres mosdóhasználat mögött /Fotó: unsplash.com (Illusztráció)

Ezek a lehetséges egészségügyi okok gyakori vécéhasználat esetében

Bár ez többnyire nem ad okot azonnali aggodalomra, ezért érdemes mihamarabb háziorvoshoz fordulni, ha ez a probléma jelentősen befolyásolja a mindennapi életét - írja a The Mirror.

Cukorbetegség (diabétesz)

A cukorbetegség súlyos és általában élethosszig tartó állapot, amely megemelkedett vércukorszinttel jár. Az úgynevezett poliúria akkor alakul ki, amikor a szervezet megpróbál megszabadulni a felesleges glükóztól. Az is kiválthatja, ha az érintett a szokásosnál több folyadékot iszik egy másik tünet, az erős szomjúság miatt. 

  • Tartós szomjúság
  • Extrém fáradtság
  • Nem szándékos fogyás
  • Nemi szervi viszketés vagy visszatérő gombás fertőzések
  • A vágások és sebek lassú gyógyulása
  • Látásromlás

Prosztatarák

A prosztatarák korai szakaszában alig lehet felismerni a megkülönböztető tüneteket, ezért különösen veszélyes. Amennyiben azonban a daganat megnő és nyomást gyakorol a húgycsőre, bizonyos tünetek észlelhetőek már.

  • Erős, sürgető vizelési inger
  • Nehézség a vizelés megkezdésében (akadozás)
  • Erőlködés vagy hosszú ideig tartó vizelés
  • Gyengébb vizeletsugár
  • Az az érzés, hogy a hólyag nem ürült ki teljesen
  • Vér a vizeletben vagy az ondóban

Húgyúti fertőzés

A húgyúti fertőzések a húgyúti rendszert érintik, sőt a húgyhólyagot, a húgycsövet és a veséket is egyaránt. Bár az UTI-k antibiotikumokkal kezelhetők, nem minden esetben van szükség kezelésre.

  • Fájdalom vagy égő érzés vizelés közben (dizúria)
  • Gyakoribb vizelési inger
  • Hirtelen vagy szokatlanul sürgős vizelési inger
  • Zavaros megjelenésű vizelet
  • Vér a vizeletben
  • Alhasi fájdalom vagy hátfájás, közvetlenül a bordák alatt
  • Magas testhőmérséklet, vagy hidegrázással járó hőérzet
  • Szokatlanul alacsony testhőmérséklet (36 °C alatt)

Vesebetegségek

Sokan nem is tudják, hogy krónikus vesebetegségük van, amíg az el nem érik az előrehaladott stádiumot. Ez az állapot fokozott vizelési igényt okozhat, különösen éjszaka.

  • Fogyás és étvágytalanság
  • Bokák, lábfejek vagy kezek duzzanata – vízvisszatartás miatt (ödéma)
  • Légszomj
  • Fáradtság
  • Vér a vizeletben
  • Alvászavar (inszomnia)
  • Viszkető bőr
  • Izomgörcsök
  • Hányinger
  • Fejfájás
  • Erekciós zavar férfiaknál

 

