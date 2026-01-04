Ártalmatlan vagy intő jel? Ezek az okai az éjszakai mosdóra járásnak

Lehetséges egészségügyi okok bújhatnak meg a rendszeres mosdóhasználat mögött éjszakánként, ami különösen kényelmetlen és zavaró lehet a téli időszakban. A meleg, kényelmes ágy elhagyása mellett az alvási ciklus is megszakad, ami másnap fáradtsághoz vezethet.

Lehetséges egészségügyi okok bújhatnak meg a rendszeres mosdóhasználat mögött /Fotó: unsplash.com (Illusztráció)

Ezek a lehetséges egészségügyi okok gyakori vécéhasználat esetében

Bár ez többnyire nem ad okot azonnali aggodalomra, ezért érdemes mihamarabb háziorvoshoz fordulni, ha ez a probléma jelentősen befolyásolja a mindennapi életét - írja a The Mirror.

Cukorbetegség (diabétesz)

A cukorbetegség súlyos és általában élethosszig tartó állapot, amely megemelkedett vércukorszinttel jár. Az úgynevezett poliúria akkor alakul ki, amikor a szervezet megpróbál megszabadulni a felesleges glükóztól. Az is kiválthatja, ha az érintett a szokásosnál több folyadékot iszik egy másik tünet, az erős szomjúság miatt.

Tartós szomjúság

Extrém fáradtság

Nem szándékos fogyás

Nemi szervi viszketés vagy visszatérő gombás fertőzések

A vágások és sebek lassú gyógyulása

Látásromlás

Prosztatarák

A prosztatarák korai szakaszában alig lehet felismerni a megkülönböztető tüneteket, ezért különösen veszélyes. Amennyiben azonban a daganat megnő és nyomást gyakorol a húgycsőre, bizonyos tünetek észlelhetőek már.

Erős, sürgető vizelési inger

Nehézség a vizelés megkezdésében (akadozás)

Erőlködés vagy hosszú ideig tartó vizelés

Gyengébb vizeletsugár

Az az érzés, hogy a hólyag nem ürült ki teljesen

Vér a vizeletben vagy az ondóban

Húgyúti fertőzés

A húgyúti fertőzések a húgyúti rendszert érintik, sőt a húgyhólyagot, a húgycsövet és a veséket is egyaránt. Bár az UTI-k antibiotikumokkal kezelhetők, nem minden esetben van szükség kezelésre.

Fájdalom vagy égő érzés vizelés közben (dizúria)

Gyakoribb vizelési inger

Hirtelen vagy szokatlanul sürgős vizelési inger

Zavaros megjelenésű vizelet

Vér a vizeletben

Alhasi fájdalom vagy hátfájás, közvetlenül a bordák alatt

Magas testhőmérséklet, vagy hidegrázással járó hőérzet

Szokatlanul alacsony testhőmérséklet (36 °C alatt)

Vesebetegségek

Sokan nem is tudják, hogy krónikus vesebetegségük van, amíg az el nem érik az előrehaladott stádiumot. Ez az állapot fokozott vizelési igényt okozhat, különösen éjszaka.