Ártalmatlan vagy intő jel? Ezek az okai az éjszakai mosdóra járásnak
Ha tartósan fennállnak a tünetek, érdemes orvoshoz fordulni mihamarabb!
Lehetséges egészségügyi okok bújhatnak meg a rendszeres mosdóhasználat mögött éjszakánként, ami különösen kényelmetlen és zavaró lehet a téli időszakban. A meleg, kényelmes ágy elhagyása mellett az alvási ciklus is megszakad, ami másnap fáradtsághoz vezethet.
Ezek a lehetséges egészségügyi okok gyakori vécéhasználat esetében
Bár ez többnyire nem ad okot azonnali aggodalomra, ezért érdemes mihamarabb háziorvoshoz fordulni, ha ez a probléma jelentősen befolyásolja a mindennapi életét - írja a The Mirror.
Cukorbetegség (diabétesz)
A cukorbetegség súlyos és általában élethosszig tartó állapot, amely megemelkedett vércukorszinttel jár. Az úgynevezett poliúria akkor alakul ki, amikor a szervezet megpróbál megszabadulni a felesleges glükóztól. Az is kiválthatja, ha az érintett a szokásosnál több folyadékot iszik egy másik tünet, az erős szomjúság miatt.
- Tartós szomjúság
- Extrém fáradtság
- Nem szándékos fogyás
- Nemi szervi viszketés vagy visszatérő gombás fertőzések
- A vágások és sebek lassú gyógyulása
- Látásromlás
Prosztatarák
A prosztatarák korai szakaszában alig lehet felismerni a megkülönböztető tüneteket, ezért különösen veszélyes. Amennyiben azonban a daganat megnő és nyomást gyakorol a húgycsőre, bizonyos tünetek észlelhetőek már.
- Erős, sürgető vizelési inger
- Nehézség a vizelés megkezdésében (akadozás)
- Erőlködés vagy hosszú ideig tartó vizelés
- Gyengébb vizeletsugár
- Az az érzés, hogy a hólyag nem ürült ki teljesen
- Vér a vizeletben vagy az ondóban
Húgyúti fertőzés
A húgyúti fertőzések a húgyúti rendszert érintik, sőt a húgyhólyagot, a húgycsövet és a veséket is egyaránt. Bár az UTI-k antibiotikumokkal kezelhetők, nem minden esetben van szükség kezelésre.
- Fájdalom vagy égő érzés vizelés közben (dizúria)
- Gyakoribb vizelési inger
- Hirtelen vagy szokatlanul sürgős vizelési inger
- Zavaros megjelenésű vizelet
- Vér a vizeletben
- Alhasi fájdalom vagy hátfájás, közvetlenül a bordák alatt
- Magas testhőmérséklet, vagy hidegrázással járó hőérzet
- Szokatlanul alacsony testhőmérséklet (36 °C alatt)
Vesebetegségek
Sokan nem is tudják, hogy krónikus vesebetegségük van, amíg az el nem érik az előrehaladott stádiumot. Ez az állapot fokozott vizelési igényt okozhat, különösen éjszaka.
- Fogyás és étvágytalanság
- Bokák, lábfejek vagy kezek duzzanata – vízvisszatartás miatt (ödéma)
- Légszomj
- Fáradtság
- Vér a vizeletben
- Alvászavar (inszomnia)
- Viszkető bőr
- Izomgörcsök
- Hányinger
- Fejfájás
- Erekciós zavar férfiaknál
