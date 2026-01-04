Figyelmeztetnek az orvosok: ezért nem szabad kihagyni a reggelit

Biztosan sokan hallották már, hogy a reggeli a nap legfontosabb étkezése, az orvosok, egészségszakértők pedig most megerősítették ezt, ráadásul az is kiderült a Science Directen megjelent, témával kapcsolatos tanulmányból, hogy egyenesen árthatunk magunknak, ha kihagyjuk – ugyanis komoly gondokat okozhat, ha üres gyomorral kezdjük a napot.

Nem szabad kihagyni a reggelit / Illusztráció: unsplash.com

A Unilad írja, hogy a tanulmány szerint a reggeli kihagyása több káros egészségügyi hatáshoz vezethet, amik összefüggésben állnak az elhízással a megváltozott hormonreakciók miatt, amik beleszólnak az éhségbe és az energiaegyensúlyba – és itt még nem állnak meg a negatívumok, ugyanis gyulladás és emésztési zavar is lehet belőle.

A reggeli kihagyása a rák kockázatát is megemelheti a gyulladások miatt, és a kognitív képességeinket is ronthatja, a hangulatunkat is tönkreteheti és a teljesítményünket is csökkentheti.

A reggeli kihagyása közismerten nem igazán egészséges. Több tanulmány is van, ami szerint a reggelit kihagyó embereknél magasabb a szívbetegségek és egyéb panaszok kockázata

– mondta figyelmeztetésként Dr. Lopez-Jimenez.

Ráadásul az sem jó, hogy akik kihagyják a reggelit, általában nagyobbat vacsoráznak, mivel pont akkor viszik be a táplálékot a szervezetbe, amikor a legkevesebb szükség van rá, elalvás előtt.