A rák megelőzhető? A szakértő szerint ezt kell enni hozzá!

Egy hétköznapi reggeli étel rendszeres fogyasztása csökkentheti a vastagbélrák agresszív formáinak kialakulásának kockázatát egy onkológus szakértő szerint. Justin Stebbing, az Anglia Ruskin Egyetem biomedikai tudományok professzora a The Conversation oldalán osztotta meg eredményeit, kiemelve, hogy a joghurt mindennapos fogyasztása védelmet nyújthat a daganatos betegséggel szemben.

Az onkológus szakértő szerint egy bizonyos reggeli fogyasztása megelőzi a súlyos vastagbélrák kialakulását / Fotó: Pexels (Illusztráció)

A szakértő mindenkinek ezt ajánlja az egészsége érdekében

Az orvosi közösséget aggasztja, hogy világszerte egyre több 55 év alatti embernél diagnosztizálnak vastagbélrákot – az esetek száma az elmúlt években megduplázódott. A The Mirror információi szerint ebben kulcsszerepe van a feldolgozott élelmiszerek terjedésének. Stebbing professzort gyakran kérdezik arról, hogyan csökkenthető a rák kialakulásának esélye. Szerinte a bizonyítékok azt mutatják, hogy a joghurt rendszeres fogyasztása – a benne lévő élő baktériumkultúráknak köszönhetően – kedvezően befolyásolja a bélflórát, amely alapvető szerepet játszik az emésztésben, az immunrendszer erősítésében és a gyulladásos folyamatok visszaszorításában.

Kiderült, hogy heti két vagy több adag joghurt fogyasztása összefüggésbe hozható a vastagbél jobb oldalán kialakuló, különösen agresszív rákformák alacsonyabb kockázatával. Ez a daganattípus jellemzően rosszabb túlélési arányt mutat, mint a bal oldalon jelentkező elváltozások.

A vizsgálatban a résztvevők kétévente számoltak be joghurtfogyasztási szokásaikról, és a kutatók a Bifidobacterium jelenlétét is vizsgálták a daganatszövetekben. Az eredmények szerint a joghurtot rendszeresen fogyasztók körében kisebb eséllyel alakult ki „Bifidobacterium-pozitív proximális vastagbélrák”.

A táplálkozástudós Tim Spector szintén hangsúlyozza a joghurt előnyeit. Ő maga is szinte mindennap fogyasztja, elsősorban a bélflóra támogatása érdekében. Hozzátette: nem zsírmentes joghurtot választ, mert azok jobban emelik a vércukorszintet, ráadásul kevésbé laktatóak.

A joghurt kalciumban gazdag, így hozzájárul a csontok egészségéhez és a csontritkulás megelőzéséhez. Kutatások alacsonyabb vérnyomással, kisebb szív- és érrendszeri kockázattal, sőt a 2-es típusú cukorbetegség megelőzésével is összefüggésbe hozták.