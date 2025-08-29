Mielőbb szeretnél hosszú hajat? Ezt az öt finom ételt fogyaszd!

Már hónapok óta próbálkozol mindenféle csodasamponokkal, hogy gyorsabban nőjön a hajad, de semmilyen változást nem látsz? Van megoldás: öt olyan étel, ami segít beindítani a hajnövekedést.

A gyors hajnövekedésben öt étel lehet asegítségedre (Fotó: freepik.com)

Biztosan nem egyszer hangoztatták már neked, hogy ha szép, hosszú hajat szeretnél, akkor nem elég mindenféle kencével kezelned kívülről a hajad, de fontos, hogy amit a szervezetedbe beviszel, ugyanúgy hatásos, sőt néha sokkal jobb is – írja a Life.hu. Jöjjenek most azok az ételeket, amelyek fogyasztásával olyan hosszú fürtjeid lehetnek, amilyen hosszúakat csak szeretnél.

Lencse

Elképesztően sok olyan tápanyag található a lencsében, amely hozzájárul a hajnövekedéshez, hiszen a lencse tele van fehérjével, cinkkel, vassal, ezek pedig, mind érted és a hajadért vannak. Rendkívüli vitaminforrás, amely segít, hogy egészséges, hosszú hajad legyen.

Dió

A dióban sok az omega-3, a B-vitamin, a cink és a haj csodaszere, a biotin. Ezek nem csak a dióban, de a hajnövesztő szerekben is megtalálhatóak. A dió egy kis reggeli nassolni valónak is tökéletesen megfelelő, miért ne élvezhetnéd mindkét előnyét?

Quinoa

Az inkák aranya, a szent quinoa, lehet a varázsmagod a hajadért. Köretként és salátában is fogyasztható, s ha gluténmentes diétán vagy, akkor sem kell lemondanod róla. A benne található protein és cink hozzájárul, hogy olyan hosszú hajad legyen, mint aranyhajnak a mesében.

Lazac

A lazacot gyakran emlegetik, ha egészséges táplálkozásról van szó. Ráadásul a hajnövesztésben is segít? Jöhet! A lazacban található omega-3 zsírsavak növelik a haj sűrűségét és hozzájárulnak az egészséges fejbőrhöz. Szinte bárhogy fogyasztható, legyen az saláta vagy valamilyen köret társa.

Piros gyümölcsök

Legyen kellemesen savanyú vagy akár mézédes, ízlésedtől függően, ezek a piros gyümölcsök a hajad szent gráljai is lehetnek akár. Ilyen gyümölcs lehet, a málna vagy a szeder, esetleg a ribizli. Hatalmas vitaminforrások, mindegyiknek magas a C-, K- és B-vitamin tartalma és gazdag ásványi anyagokban.

Fontos ezek mellett megjegyezni, hogy a változatos és bőséges étkezést nem helyettesíthetik a fent felsoroltak, a kiegyensúlyozott étrend elengedhetetlenül fontos, hogy egészségesek legyünk.