Ezekre figyelj, ha szép és egészséges körmöket szeretnél!

A körmök nagyon sok mindenen mennek keresztül a hétköznapjaink folyamán akár fizikai munkáról, a laptopunk klaviatúrájáról, vagy a genetikai és életkori befolyásoltságról beszélünk. Rengeteg kihívásnak van kitéve és ez sajnos megviseli a körmünk felszínét. A körmünk gyengesége rengeteg tényezőtől függ. De van egy jó hírünk, akár egy egyszerű módszerrel is hatásos eredményt lehet elérni és újra büszkén viselheted egészséges körmeidet!

A körmök töredezettsége több tényezőtől is függ, de elég egy módszerrel megállítani / Fotó: Pexels/Cottonbro Studio – Képünk illusztráció

A körmök, mint a lélek tükrei

Elsőre nem gondolnánk, de a körmünk is sokat elárul magunkról és a testünkről. Ahogy a hajunkat és a bőrünket gondosan ápoljuk nap, mint nap, így érdemes kiemelt figyelmet szentelni a körmeinkre is. Dr. Stern szakértelme szerint, ha szünetet tartasz a műköröm és a géllakk használatában, már az is segít, ha a körmöket rövidre vágod, és már érezhetően javul az állapota.

Ahogyan mélykondicionáljuk és ápoljuk a száraz, túlkezelt hajat, ugyanolyan fontos a köröm és a körömágy ápolása is

- magyarázta Dr. Dana Stern bőrgyógyász, aki a köröm egészségére specializálódott.

Húzz kesztyűt!

Mindig viselj kesztyűt mosogatás, takarítás közben, mert a vegyszerek károsítják a körmeid, továbbá nagyon jól felszívják a vizet. Nagyon fontos nemcsak meleg időben, hanem hűvösebb időben is ápolni a kezeidet kézkrémmel, nem csupán a bőr kiszáradása miatt, hanem a köröm egészségének megőrzése érdekében is.

Acetonmentes körömlakk lemosót használj!

Az aceton szárító hatású és súlyosbítja a köröm töredezettségét. A hidratálás minden hatékony kézápoláshoz szükséges, és olyan összetevőket keress, mint hialuronsav, a shea vaj vagy a glicerin. Köröm és körömágy hidratálásához válassz olyan terméket. amik tartalmaznak foszfolipideket, mivel ezek növelik a köröm rugalmasságát, csökkentve törékenységét - írja a Life.hu.

Kérj időpontot glikolsavas kezelésre!

A bőr hámlasztása folyamán elhalt hámsejtek is eltávolodnak a köröm felszínén a glikolsav segítségével. Az ezután felvitt termékek jobban beszívódnak a körmökbe és eredményesebb hatást érnek el.

Vitaminok és étrend -kiegészítők bevitele

Az egészséges táplálkozás alap pillére a megfelelő ásványi anyagok bevitele a szervezetbe, de ha szükséges, étrend-kiegészítőkkel is bátran felturbózhatod körmeid fényességét és rugalmasságát. A biotin és a kollagén a legjobb választás erre!