RETRO RÁDIÓ

„Azonnal álljatok félre!”– adta ki a parancsot a busztüzek miatt a BKV az alkalmazottaknak

A héten összesen négy olyan eset volt, amikor egy BKV busz elfüstölt, vagy hatalmas lángokkal égett. Információnk szerint a busztüzeket az okozza, hogy a buszok motorterében sok olaj rakódott le, ami nagyon tűzveszélyes. Most a Bors birtokába jutott egy felhívás, amit a BKV adott ki az alkalmazottaknak.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.17. 11:29
busz füst Budapest tűz

Szerdán kezdődött a vesszőfutás, amikor is egy 16-os jelzésű busz kigyulladt Budapest belvárosában, a József Attila – Nádor utca kereszteződésében. A busz hatalmas lángokkal égett, a tűz ráadásul átterjedt az egyik közeli épületre, valamint egy jelzőlámpára is. Másnap, csütörtökön két busz füstölt el a XII. kerületben. Az egyik a Németvölgyi úton, a másik pedig az Alkotás utcában. A negyedik eset tegnap, szombaton történt, akkor 7E jelzésű busz füstölt el. A busztüzekben eddig nem sérült meg senki. 

Tovább nőt a busztüzek száma Budapesten, a héten négy eset történt.
Újabb busz „füstölt el” Budapesten, a héten négy eset történt (Fotó: Bors/Kovács Dávid)

Felhívást tett közzé a BKV a busztüzek miatt

A Bors birtokába jutott egy felhívás, amit a BKV adott ki az alkalmazottaknak a buszok meghibásodásával kapcsolatban. A felhívásban leírják, hogy ha bárki valamilyen rendellenességet tapasztal, akkor azonnal álljon félre, és ha a busz kigyulladhat, akkor ne menjenek vele tovább. 

Tisztelt Kollégák! Ti is értesültetek róla, hogy az elmúlt napokban több műszaki hibából eredő járműtűz keletkezett. A további tűzesetek elkerülése érdekében kérünk titeket, hogy a továbbiakban megszokottnál is nagyobb figyelmet fordítsatok a járművek műszaki állapotára! Amennyiben bármilyen, a jármű működésével kapcsolatos rendellenességet tapasztaltok: – fék – kormánymű – elektromos berendezések – motor, motortér – vagy az utas jelez felétek valamilyen, a fent leírtakhoz hasonló problémát, azonnal álljatok félre, nézzétek át a járművet, és ha járműtűz gyanúja fennáll, ne menjetek tovább! A járművet állítsátok le, áramtalanítsátok, valamint kérjetek műszaki intézkedést!

Lerakódott olaj okozhatja a problémát

Ahogy korábban megírtuk, a Bors BKV-informátora szerint azért gyulladtak ki a buszok, mert elmaradt a motormosás és a karbantartás. Úgy tudjuk, hogy most telepenként 200 busz motorterét mossák át, mert a rárakódott olaj tűzveszélyes. Mindez nagyjából ezer buszt érint, tehát gyakorlatilag a teljes flottát. 

Wintermantel Zsolt közlekedésmérnök a Borsnak elmondta, kimondottan örül, hogy a kormányhivatal elrendelte az átfogó vizsgálatot a buszoknál, mert az statisztikailag semmivel nem igazolható, hogy 24 óra leforgása alatt ennyi busz így meghibásodik. 

Legutóbb, 2010 előtt nagyon rossz állapotban volt a BKV járműflottája, ez Tarlós István főpolgármestersége alatt egy jelentős fiatalításon ment át: új buszok beszerzésével, illetve külső szolgáltatók bevonásával. Sajnos azonban az elmúlt években újra elkezdett öregedni a buszpark, mert nincs meg a megfelelő ütemben történő cseréjük. Ráadásul a feszes menetrend betartásához szinte az összes buszt ki kell adni a forgalomba, emiatt aztán megfeszített tempóban dolgoznak a karbantartók és a szerelők

– tette hozzá a szakember. 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu