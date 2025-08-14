RETRO RÁDIÓ

Drámai felvételek az újabb lángoló budapesti buszról - fotók, videó

Öt ember menekült a lángok elől.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.14. 09:50
kigyulladt busz Karácsony Gergely BKV BKK

Ahogy a Metropol már megírta, újabb busz gyulladt ki Budapesten csütörtökön a szerdai ijesztő BKV-busz tűz után. A tűzoltók 5 vízsugárral oltották el a mai busztüzet a Németvölgyi úton, öt ember menekült le a buszról, úgy tudjuk, még időben, vagyis nem sérültek meg. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke az alábbit posztolta a drámai eseményről: "A tegnapi borzalmas baleset után ma reggel újabb busz borult lángokba Budapesten. Tegnap a belvárosban, ma a Németvölgyi úton. Bár van olyan, hogy műszaki hiba miatt történik ilyen, de mellbevágó, hogy azok a buszok, amiken budapestiek százezrei utaznak, napi szinten gyulladnak ki. Ez rémisztő nekem szűlőként is, de legalább ennyire aggasztó ez minden embernek aki napi szinten használja a közösségi közlekedést. De hol van ilyenkor Karácsony Gergely? Ahol egész nyáron: nyaral. Pedig a nyár kiváló alkalom lett volna arra, hogy mondjuk rendbetegye a BKK-BKV körül kialakult vezetési válságot. Egyáltalán, ki a felelős azért, ha ezekben a balesetekben valaki megsérül? Milyen műszaki állapotban vannak azok a buszok, amik véletlenszerűen kigyulladnak Budapesten? Azonnali vizsgálatra van szükség! A budapestiek válaszokat érdemelnek. Intézkedjen a főpolgármester, hogy a budapestiek biztonságos körülmények között utazhassanak!

Fotógalériánk a roncsról:

Újabb busz gyulladt ki Budapesten – Galéria

fotóma, 09:27Fotók: Metropol

Videónk a helyszínről:

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu