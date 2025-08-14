Mi történik itt?! Újabb busz gyulladt ki Budapesten - videó

Frissítés: A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a tüzet, jelenleg (reggel 9 előtt nem sokkal) utómunkák vannak, a felhevült elemeket hűtik vissza. A Metropol úgy tudja még teljes útzár van. Lapunk információi szerint a buszon öt ember utazott, akik még időben le tudtak menekülni.

Korábban írtuk:

Filmszerű jelenetet lehetett látni szerdán Budapesten, a a József nádor tér közelében. A József Attila utcában lángolt egy busz, óriási füst és ijesztő lángok rémítették meg az arra járókat. A Fidesz budapesti elnöke, Szentkirályi Alexandra is posztolt a drámai eseményről.

Teljesen leégett a busz szerdán

Fotó: Kovács Dávid

Egy nappal később, ma, csütörtök reggel a Metropol információi szerint újabb busz gyulladt ki, ezúttal a Németvölgyi úton. Úgy tudjuk, többen ijedten figyelték, ahogy a sofőr a nála lévő poroltóval igyekszik akadályozni a tűz továbbterjedését, kevés eredménnyel.

Busztűz a Németvölgyi úton

Forrás: olvasói fotó/Metropol

Szentkirályi Alexandra posztolt a mai tűzről is:

A tegnapi borzalmas baleset után ma reggel újabb busz borult lángokba Budapesten. Tegnap a belvárosban, ma a Németvölgyi úton.

Bár van olyan, hogy műszaki hiba miatt történik ilyen, de mellbevágó, hogy azok a buszok, amiken budapestiek százezrei utaznak, napi szinten gyulladnak ki.

Ez rémisztő nekem szűlőként is, de legalább ennyire aggasztó ez minden embernek aki napi szinten használja a közösségi közlekedést.

De hol van ilyenkor Karácsony Gergely? Ahol egész nyáron: nyaral.

Pedig a nyár kiváló alkalom lett volna arra, hogy mondjuk rendbetegye a BKK-BKV körül kialakult vezetési válságot.

Egyáltalán, ki a felelős azért, ha ezekben a balesetekben valaki megsérül? Milyen műszaki állapotban vannak azok a buszok, amik véletlenszerűen kigyulladnak Budapesten?

Azonnali vizsgálatra van szükség! A budapestiek válaszokat érdemelnek.

Intézkedjen a főpolgármester, hogy a budapestiek biztonságos körülmények között utazhassanak!

Az újabb tűzzel kapcsolatban keressük a katasztrófavédelmet, a BKK-t és a Fővárost is. Amennyi most biztos, hogy se a BKK, se Karácsony Gergely Facebook-oldalán nincs említve vagy magyarázva egyik eset sem cikkünk megjelenésekor.

