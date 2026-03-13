Nagyot hibázott Katy Perry – egyetlen mondattal magára haragította a rajongóit
A rajongók megdöbbentek az énekesnő reakcióján. Katy Perry nem nyújtott segítséget a nehéz helyzetben levő rajongójának.
Katy Perry korunk egyik leggazdagabb zenésze, és szó szerint egy űrhajós, valószínűleg túlzás lenne a popsztárt földhözragadtnak nevezni. Azonban még a saját rajongói is megdöbbentek, amikor látták, hogy a 41 éves énekesnő egy súlyos anyagi helyzetben lévő rajongójának érzéketlen üzenettel válaszolt.
Katy Perryt azzal vádolják a rajongói, hogy teljesen elszakadt a valóságtól
Katy Perry egyik nagy rajongója, Ria az X-en (korában Twitter) megosztotta, hogy személyes nehézségei arra kényszeríti, hogy eladja a koncertjegyét:
Annyira nem akarok itt lenni többé. Nem erre a világra vagyok teremtve, mert nem engedhetem meg magamnak, hogy ilyen tempóban éljek, és olyan közel vagyok ahhoz, hogy eladjam a Katy-jegyemet.
A mintegy 360 millió dolláros vagyonnal rendelkező énekesnő, akinek a legutóbbi turnéja 134 millió dolláros jegybevételt hozott, ritkán válaszol az X-en, most mégis egy nyájas üzenettel így reagált a nehéz sorsú rajongójának: „De várom, hogy találkozzunk!”
Természetesen, miután semmilyen segítséget nem ajánlott fel a rajongójának, a követők elárasztották kritikákkal az énekesnőt, mondván: teljesen elszakadt a valóságtól, ami talán jogos is, hiszen Katy Perry jelenleg a volt kanadai miniszterelnökkel alkot egy párt.
„Istenem, mennyire elszakadt a valóságtól! Valaki láthatóan épp összeomlik, és a legjobb válaszod az, hogy »de várom, hogy találkozzunk!?« Ez gyomorforgató. Szedd össze magad!” – írta az egyik rajongó.
Míg egy másik rámutatott: „Ha »annyira várnád«, adnál neki egy VIP Meet and Greet csomagot, és megmondanád neki, hogy adja el az eredeti jegyét, hogy maradjon némi pénze.”
Sokan azonban a énekesnő védelmére keltek. A legtöbben azzal érveltek, hogy a közösségi médiában egyszerűen lehetetlen megfelelni.
Eközben a pénzszűkében lévő Ria látszólag nem volt felháborodva a popsztár felszínes válaszán, és sietve válaszolt az énekesnőnek: „Szeretlek. Köszönöm, szükségem volt rád, és hálás vagyok érte.”
Végül Ria bebizonyította, hogy vannak dolgok, amik többet érnek a pénzél, és egy nappal később hálálkodva írt az esetről, kiemelve, hogy mekkora élmény volt számára, hogy Katy Perry egyáltalán észrevette a posztját:
„Őszintén szólva nem számítottam arra, hogy arra ébredek, hogy Katy látta a tweetemet. Hogyan? Nem tudom, de hálás vagyok, és remélem, hogy másoknak is segít” – idézte szavait az Unilad.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre