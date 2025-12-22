Katy Perry exférje kiakadt az énekesnő új párkapcsolatán
A férfi megosztotta gondolatait, amire senki nem számított. Reagált Katy Perry és Justin Trudeau kapcsolatára.
Katy Perry volt férje reagált az énekesnő Justin Trudeau-val való kapcsolatára. Russel Brand megosztotta gondolatait az énekesnő Orlando Bloommal és Justin Trudeau-val folytatott románcáról – közölte az eonline. A kanadai politikust és Katy Perryt először októberben fotózták le, majd pár héttel később nyilvánosan is felvállalták a románcukat.
Katy Perry új kapcsolata nem mindenkinek tetszik, volt férje teljesen kiakadt rajta
A Fireworks, a California Gurls, az I Kissed The Girl és a Hot n Cold című slágerek előadója és Russel Brand 2010 és 2012 között voltak házasok. A Lepattintva és Halál a Níluson című mozi sztárja, aki humoristaként is ismert, nem hagyta szó nélkül exe viszonyát.
Nézd, Katy Perry… a feleségem volt
– mondta Russell egy december 18-án tartott Turning Point rendezvényen.
Még mindig szeretem.
És bár a sztár több mint tíz éve nincs kapcsolatban Katyvel, nemtetszését fejezte ki amiatt, hogy állítólag egy kategóriába sorolják a volt kanadai miniszterelnökkel.
Orlando Bloommal még rendben voltam, de Justin Trudeau?
– folytatta Russell.
Ugyan már! Ne tegyetek egy kategóriába azzal az emberrel! Az a globalista báb.
Katy a Russell-lel való szakításról 2012-ben osztotta meg saját gondolatait. A Part of Me turnéjáról készült dokumentumfilmben elmondta, hogy a férfi gyökeresen felforgatta az életét.
Ez volt az első alkalom, amikor az idealista gondolkodásmódom igazán megtört
– vallotta be Katy Perry egy 2020-as interjúban.
23, 24 és 25 évesen óriási sikereim voltak, aztán megismertem valakit, aki érdekes és inspiráló volt. Olyan volt, mint egy tornádó. Minden egyszerre történt.
Majd hozzátette:
Mindig is mélyen rezonáltam a súrlódásra, az ellenállásra és a kihívásokra
– magyarázta.
Az énekesnő 2020-ban Orlando Bloommal való szakítása után pedig így nyilatkozott:
Nagyon fontos volt számomra, hogy összetörjek, mert csak így találhattam meg az egészségemet egy teljesen más módon.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre