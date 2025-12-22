Katy Perry exférje kiakadt az énekesnő új párkapcsolatán

Katy Perry volt férje reagált az énekesnő Justin Trudeau-val való kapcsolatára. Russel Brand megosztotta gondolatait az énekesnő Orlando Bloommal és Justin Trudeau-val folytatott románcáról – közölte az eonline. A kanadai politikust és Katy Perryt először októberben fotózták le, majd pár héttel később nyilvánosan is felvállalták a románcukat.

Katy Perry új kapcsolata nem mindenkinek tetszik, volt férje teljesen kiakadt rajta

A Fireworks, a California Gurls, az I Kissed The Girl és a Hot n Cold című slágerek előadója és Russel Brand 2010 és 2012 között voltak házasok. A Lepattintva és Halál a Níluson című mozi sztárja, aki humoristaként is ismert, nem hagyta szó nélkül exe viszonyát.

Nézd, Katy Perry… a feleségem volt

– mondta Russell egy december 18-án tartott Turning Point rendezvényen.

Még mindig szeretem.

És bár a sztár több mint tíz éve nincs kapcsolatban Katyvel, nemtetszését fejezte ki amiatt, hogy állítólag egy kategóriába sorolják a volt kanadai miniszterelnökkel.

Orlando Bloommal még rendben voltam, de Justin Trudeau?

– folytatta Russell.

Ugyan már! Ne tegyetek egy kategóriába azzal az emberrel! Az a globalista báb.

Katy a Russell-lel való szakításról 2012-ben osztotta meg saját gondolatait. A Part of Me turnéjáról készült dokumentumfilmben elmondta, hogy a férfi gyökeresen felforgatta az életét.

Ez volt az első alkalom, amikor az idealista gondolkodásmódom igazán megtört

– vallotta be Katy Perry egy 2020-as interjúban.

23, 24 és 25 évesen óriási sikereim voltak, aztán megismertem valakit, aki érdekes és inspiráló volt. Olyan volt, mint egy tornádó. Minden egyszerre történt.

Majd hozzátette:

Mindig is mélyen rezonáltam a súrlódásra, az ellenállásra és a kihívásokra

– magyarázta.

Az énekesnő 2020-ban Orlando Bloommal való szakítása után pedig így nyilatkozott: