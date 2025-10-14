Katy Perry házassági ajánlatot kapott: „Bárcsak 48 órával ezelőtt kérted volna meg a kezem!”

Mint arról mi is beszámoltunk, Katy Perry és Orlando Bloom kapcsolata kilenc év és egy közös gyermek után júniusban váratlanul véget ért. A sztárpár békében vált el, kislányuk miatt pedig továbbra is gyakran találkozik. Most azonban kiderült, hogy az épp turnén lévő énekesnő szíve máris foglalt, amit ráadásul ő maga árult el a londoni koncertjén. A buli közben ugyanis Katy Perry házassági ajánlatot kapott.

Katy Perry házassági ajánlatot kapott egy rajontótól Fotó: AFP

London, Anglia, ilyenek vagytok hétfő este egy teljes munkanap és iskolai nap után? Nem csoda, hogy mindig beleszeretek az angol férfiakba… bár többé nem!

– ismerte el az énekesnő kapcsolatát Justin Trudeau-val, az egykori kanadai miniszterelnökkel, akivel nemrég lencsevégre kapták egy forró csók közben Kaliforniában. Kapcsolatuk azonban még friss, erre utal Katy Perry poénos válasza, aki így felelt egyik rajongója házassági ajánlatára a londoni koncertjén:

Bárcsak 48 órával ezelőtt kérted volna meg a kezem!

Katy Perryt és Justin Trudeau-t először egy montreali étteremben kapták lencsevégre néhány héttel azután, hogy napvilágot látott az énekesnő szakításának híre. Ezt követően egészen október második hétvégéjéig semmit sem lehetett tudni Perry új románcáról. Akkor azonban napvilágot látott pár fotó, melyen az újdonsült szerelmespár ölelkezik és csókolózik Perry jachtján. Ezt pedig most az énekesnő koncert közbeni vallomása követte – írja a DailyMail.