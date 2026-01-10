Britney Spears megfogadta: Soha többé nem lép fel ebben az országban

Britney Spears megfogadta, hogy soha többé nem lép fel az Egyesült Államokban. Ez kiábrándító hír ez az összes amerikai Britney-rajongó számára. Az énekesnő elmondása szerint komoly oka van a döntésének.

Britney Spears fiával tervez zenélni Fotó: AFP

Britney Spears döntése szerint soha többé nem lép fel hazájában

Spears legutóbbi jelentős élő fellépése a „Pieces of Me” turnéján volt, amely 2018 októberében ért véget a texasi Austinban. Röviddel ezután visszavonult a zenei pályáról.

Spears kapcsolata fiaival, a 20 éves Sean Prestonnal és a 19 éves Jaydennel a gyámság ideje alatt állítólag feszült volt. Az énekesnő korábban mentális nehézségekkel küzdött, de az utóbbi években azon dolgozik, hogy helyreállítsa a kapcsolatát, különösen legkisebb fiával, Jaydennel, akiről az elmúlt időszakban több fotót is megosztott az interneten.

Egy új Instagram-bejegyzésben Spears megosztotta tervét, hogy fehér zongoráját a fiának ajándékozza, és „hatalmas sztárként” emlegette őt. Egy régi fotót megosztva, amelyen a hangszer mellett ül, a kétgyermekes anyuka ezt mondta:

Idén elküldöm ezt a zongorát a fiamnak!!! Érdekes módon az Instagramon táncolok, hogy olyan dolgokat gyógyítsak a testemben, amikről az embereknek fogalmuk sincs. Igen, és néha kínos... de a tűzön is átmentem, hogy megmentsem az életemet

A szár azt is elmondta, hogy egy nap szeretne fiával zenélni, de Amerikában nem fognak fellépni.

Soha többé nem fogok fellépni az Egyesült Államokban rendkívül érzékeny okok miatt, de remélem, hogy hamarosan egy széken ülhetek, vörös rózsával a hajamban, konttyal, a fiammal léphetek fel... az Egyesült Királyságban és Ausztráliában. Ő egy hatalmas sztár, és annyira megtisztelő, hogy a jelenlétében lehetek!!!

A közelmúltban Spears Jaydennel töltötte a karácsonyt, és az együtt töltött ünnep különlegesnek bizonyult számukra. A közös idő alatt közelebb kerültek egymáshoz, mint ezelőtt - írja az Unilad.