A „kínai Nostradamus” elárulta, hogyan ér véget a háború

Sokan csak a „kínai Nostradamusként” emlegetik Xueqin Jiang professzort, ugyanis korábban több jóslata is bevált, hiszen előre látta, hogy Donald Trump másodjára is nyerni fog, illetve azt is, hogy az Egyesült Államok háborúba lép Iránnal – február 28-án robbant ki a jelenlegi konfliktus, ami miatt az egekbe szöktek az üzemanyagárak, persze nem Magyarországon, hiszen nálunk védett árak vannak.

Xueqin Jiang professzor még 2024-ben megmondta, hogy a Donald Trump által vezetett USA háborúzni fog Iránnal, és ehhez Izraelnek is köze lesz. Aztán arról is beszélt, hogy ez a háború hogyan fog véget érni, és úgy néz ki, hogy nem igazán fognak örülni az amerikaiak, ugyanis a „kínai Nostradamus” szerint Irán fog győzedelmeskedni, és ezzel átalakul a világrend – írja a Unilad.

A professzor szerint Irán nagyon jó adottságokkal rendelkezik, az Egyesült Államok pedig nem fogja sokáig bírni a háborút, ezért fog veszíteni – persze ez nem egy jövendőmondás, csupán egy teória, ami lehet, hogy beválik, és az is lehet, hogy nem.

Az irániak háborút indítanak az egész globális gazdasággal

– mondta Xueqin Jiang professzor.