Mi vár a csillagjegyedre? Ezt tartogatja mára a Mars és a Merkúr együttállása

Kos

A Mars és a Merkúr a Halakban bőbeszédű embereket és harcias stílust jelezhet. Olyan személlyel is találkozhat, aki mintha direkt provokálná. Érdemes ma kivonnia magát a konfliktusokból, mert a dolgok könnyen agresszív veszekedéssé fajulhatnak.

Bika

A Merkúr–Mars együttállás szerint bölcsen teszi, ha nem megy bele egyetlen konfliktusba sem. Szinte biztos, hogy zseniálisan vissza tudna vágni, mégsem érdemes megtennie. Most ugyanis nagyon könnyen parttalan viták alakulhatnak ki.

Ikrek

Ma több embertől is kaphat meghívást. Többre is mondhat igent, de végül csak oda menjen el, ahová valóban jó szívvel megy. Az égi folyamatok szerint most semmit sem szabad magára erőltetnie, mert a kényszernek könnyen rossz vége lehet: vita, sértődés és hasonlók.

Rák

Minden esélye megvan arra, hogy szuper vasárnapja legyen. Persze lehetnek kisebb bukkanók, de ezeket az „úthibákhoz” hasonlóan érdemes kezelnie. Fókuszáljon a lelkesítő, kedvező eseményekre és emberekre – saját érdekében teszi.

Oroszlán

Az ünnepen könnyen elragadhatják az érzések, a Mars a Halakban sodró szenvedélyt jelképez. A meggondolatlanság viszont okozhat gondokat. Éppen ezért érdemes óvatosnak lennie az impulzív visszaszólásokkal, reakciókkal vagy kirohanásokkal.

Szűz

Bármilyen váratlan dolog is történik vasárnap, igyekezzen rugalmasan reagálni rá. Most nem annak van itt az ideje, hogy felesleges vitákba bonyolódjon. Inkább koncentráljon arra, hogy valóban szép napot tölthessen a családjával és a barátaival.

Mérleg

A Hold és a Vénusz szextilje miatt irigylésre méltóan népszerű lehet. Lesz, aki emiatt valóban irigykedhet. Ha pedig van párja, akár féltékenység is felmerülhet benne. Lehet, hogy próbálja titkolni, de ha jól ismeri, észreveheti. Érdemes tenni ellene.

Skorpió

Vasárnap nagyon jó meglátásai lehetnek. Elképzelhető, hogy egy beszélgetés során jönnek a nagy felismerések, vagy olyan élményben lesz része, amely egészen új megvilágításba helyezi a most még tisztázatlan helyzeteket.

Nyilas

Gyorsan változhatnak a hangulatok és az események a környezetében. Izgalmas és inspiráló lehet a vasárnap, ha megőrzi a nyitottságát. Nem mellesleg számtalan igazán szép élményt is szerezhet.