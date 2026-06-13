RETRO RÁDIÓ

Évekig reménykedtek, de bekövetkezett a legrosszabb - elhunyt a hercegnő

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Sokkoló! Meghalt Thaiföld hercegnője, miután három évet töltött kómában.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.13. 07:00
királyi család hercegnő elhunyt

47 éves korában elhunyt Bajrakitiyabha thaiföldi hercegnő, aki már 2022 decembere óta kómában volt. A király legidősebb gyermekeként és a thai királyi család egyik legismertebb tagjaként nemcsak jogászként és diplomataként vált ismertté, hanem a női fogvatartottak jogainak védelméért végzett munkájával is nemzetközi elismerést szerzett.

Újabb tragédia a királyi családban: 47 évesen elhunyt a hercegnő
47 évesen elhunyt a hercegnő
Fotó: Forrás: Pexels

Újabb tragédia a királyi családban: 47 évesen elhunyt a hercegnő

Elhunyt Bajrakitiyabha Mahidol, Thaiföld királyának, Maha Vajiralongkorn legidősebb gyermeke. A 47 éves hercegnő három évig volt kómában, miután 2022 decemberében összeesett kutyakiképzés közben.

A királyi udvar közlése szerint a „Bha hercegnőként” is ismert Bajrakitiyabha június 11-én hunyt el egy bangkoki kórházban.

A hercegnő jogászként végzett, majd diplomáciai és ügyészi pályát futott be. Tanulmányait a Cornell University egyetemen folytatta, ahol mesterdiplomát és doktori fokozatot is szerzett jogból. Később Thaiföld ENSZ-képviseletén dolgozott New Yorkban, majd hazatérve ügyészként tevékenykedett.

2012 és 2014 között Thaiföld ausztriai nagykövete volt, 2017-ben pedig az United Nations Office on Drugs and Crime jószolgálati nagykövetévé nevezték ki. Kiemelten foglalkozott a női fogvatartottak helyzetének javításával, és fontos szerepet játszott az úgynevezett „Bangkoki Szabályok” elfogadásában, amelyek a női rabokkal való bánásmód nemzetközi irányelveit határozzák meg.

A királyi család ritkán adott tájékoztatást állapotáról. Az utóbbi hónapokban azonban közölték, hogy életfunkciói instabilak voltak, alacsony vérnyomással, szívritmuszavarokkal és véralvadási problémákkal küzdött.

Halála újabb kérdéseket vet fel a thai trónöröklés jövőjével kapcsolatban, mivel a király hivatalosan még nem nevezett meg utódot. Bár Thaiföldön a férfi örökösök elsőbbséget élveznek, Bajrakitiyabhát közéleti szerepvállalása és nemzetközi ismertsége miatt sokan lehetséges jövőbeli uralkodóként emlegették.

(via People)

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