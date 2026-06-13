Földszagot áraszt és kopog a fákon - Újra felbukkant a Nagylábú

Újra fellángoltak a találgatások a legendás Nagylábú, vagyis Sasquatch létezéséről, miután több különös észlelésről is beszámoltak Kanadában. A szemtanúk szerint hatalmas, emberhez hasonló alakot láttak az erdőkben, amely furcsa, földszerű szagot árasztott, majd nyomtalanul eltűnt a fák között.

A Nagylábú földszagot áraszt és néha kopog a fákon

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A Nagylábút többen is látták az elmúlt hónapokban

A lény évtizedek óta az észak-amerikai folklór egyik legismertebb alakja. A beszámolók szerint egy nagy termetű, két lábon járó, szőrös lényről van szó, amely az erdők mélyén él, ám létezésére a mai napig nincs tudományos bizonyíték.

Az egyik kanadai szemtanú arról számolt be, hogy egy erdei séta során hirtelen szokatlan csend telepedett a környékre. Elmondása szerint a madarak elhallgattak, a szél is elült, majd egy erős, földes szagot érzett a levegőben. Nem sokkal később egy hatalmas alak lépett elő a fák közül, amitől annyira megijedt, hogy szinte megdermedt. A lény azonban néhány pillanat múlva visszahúzódott az erdő sűrűjébe.

A rejtélyt tovább fokozta egy másik beszámoló, amely szerint két különös alakot láttak ugyanazon a környéken. A tanú szerint az egyik lény jóval nagyobb volt a másiknál, és miközben a közelben kutattak valami után, furcsa szag lengte körül őket. A szemtanú állítása szerint amikor egy fára kopogott, a lények visszakopogtak, ami rendkívül nyugtalanító élmény volt számára.

A helyi média beszámolói szerint később egy harmadik észlelés is érkezett ugyanarról a területről. Ebben egy több mint kétméteres, fekete szőrű alakról számoltak be, amely egy fasor mellett állt.

A történeteket tovább színesíti, hogy idén januárban egy Michigan államban élő személy is különös élményről számolt be. Elmondása szerint éjszaka lépéseket hallott a közelben, majd egy hátborzongató, sikolyszerű hang törte meg a csendet – írja a DailyMail.