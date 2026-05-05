Óriási lábnyomok és vérfagyasztó vonyítások: lehet, hogy Nagylábú családot alapított?
Legalább nyolc Nagylábú észlelést jelentettek öt nap alatt Ohio erdeiben a múlt hónapban. Most a mancsnyomokról készült új képek félelmet keltettek, hogy a legendás szörnyetegnek esetleg már egy kisebb családja is van.
A Nagylábú-vadászok attól tartanak, hogy a legendás szőrös fenevad saját családot nevel. Állítólag a mitikus, 3 méteres lényt az Egyesült Államokbeli Ohio erdőiben látták, ahol már majdnem 50 évvel ezelőtt is észlelték.
Úgy tűnik egy egész Nagylábú családdal lehet dolguk a lakosoknak Ohióban
A paranormális jelenségek rajongói attól tartanak, hogy kicsinyei lehetnek a mitikus lénynek, és egy egész Nagylábú család költözik a régióba, miután egy könyörtelen tél elűzte őket élőhelyükről. Az interneten hatalmas, 43 centiméteres lábnyomokról készült képek jelentek meg, amelyek fokozzák a gyanút, hogy nem egy lényről van szó - írta a Daily Star.
Mike Miller, az Ohio Nightstalkers Bigfoot Research Group társalapítója elmondta: „Lehet, hogy kicsinyeket nevel azon a területen.” A lábnyomok nagy részét Akron és Youngstown között, Portage megyében észlelték. Szemtanúk a helyi médiának elmondták, hogy 1,8 és 3 méter közötti méretű, teljesen sötét szőrzetbe burkolt lényt láttak.
Korábban, márciusban mindössze egy hét leforgása alatt nyolc észlelést jelentettek a környéken. Az egyik területen történt tömeges észlelésekről szóló utolsó jelentések 1978-ban érkeztek, az Egyesült Államok történelmének egyik legrosszabb tele után, amikor egy hatalmas hóvihar volt.
Mike a helyi médiának elmondta, hogy elmélete szerint az idei tél - amely mindössze egy hónap alatt két hóvihart hozott az országra - lerombolta a Nagylábúak élőhelyét, közelebb kényszerítve őket a civilizációhoz. Még olyan felvételeket is rögzített, amelyeken szerint egy olyan vonyítás hallható, amely semelyik állatéra nem hasonlít.
Lehet, hogy éppen azon a területen neveli utódjait, vagy csak, tudod, az a helyzet, hogy az ő körzetükben vagy, és azt akarják, hogy menj el. Néhány sikoly hangosabb volt, mint egy páviáné a spektrográfon, és ez bizonyíték.
- tette hozzá.
A Bigfoot Mapping Projectnek jelentett első észlelés március 6-án történt. Egy szemtanú a terepen volt, amikor azt állította, hogy szemtől szemben találkozott egy 2,7 méter magas, barna szőrű Nagylábúval. „A félelmetes az egészben az, hogy ez fényes nappal, 12:23-kor történt” - írta egy bejegyzésben.
