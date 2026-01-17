Megfagyott a vér a tinédzserek ereiben: egyenesen feléjük tartott a misztikus lény
Ijesztő fordulatot vett az addig gondtalan este. A fiúkat már korábban elfogta az az érzés, hogy nincsenek egyedül, majd váratlanul megjelent a titokzatos, misztikus lény, a Nagylábú.
Hátborzongató fordulatot vett az addig vidám, gondtalan este két wisconsini tinédzser számára, amikor hirtelen szembetalálták magukat a rejtélyes, misztikus lénnyel, a rettegett Nagylábúval, amely egyenesen feléjük tartott. A nyugtalanító eset ugyan még tavaly szeptemberben történt, ám csak ezen a héten került napvilágra, miután egy weboldal, a Bigfoot Field Research Organization közzétette az egyik szemtanú beszámolóját.
Egyenesen a tinédzserek felé indult a rettegett Nagylábú
A tinédzser elmondása szerint a mitikus lénnyel való találkozásuk előtt nem sokkal a barátjával megálltak egy látogatói parkolóban a Kettle Moraine Állami Erdőnél, hogy petárdázzanak. Arra is emlékezett, hogy a másik fiú kifejezetten nyugtalan volt, mert úgy érezte, mintha figyelnék őket, amit a szemtanú maga is tapasztalt, ennek ellenére félresöpörték az aggodalmaikat. Húsz perccel később, amikor a nyilatkozó tinédzser visszament a teherautójához újabb petárdákért, egy jól megtermett alakra figyelt fel, amely a járművel szemben sétált, majd közvetlenül előtte állt meg. Amint a fiú szeme hozzászokott a sötétséghez, már tisztán látta a titokzatos lényt: egy hatalmas alakot, fehér és feketés-szürke szőrrel. A szemtanú teljesen ledöbbent a sokkoló látványon, majd figyelmeztette a barátját is a szörny jelenlétére, aminek a sötétben csak a vállát és a fejét lehetett kivenni.
A fiúk legnagyobb ijedtségére a feltételezett Nagylábú ezután egyenesen feléjük indult, majd, ahogy elérte a parkoló szélét, a teherautó raktérlámpája megvilágította, így a szemtanú már tisztán láthatta a szörnyet, amit izmos, szőrrel borított, kétlábú lényként írt le, és nagyjából 2,1-2,4 méter magas lehetett. Azt is megjegyezte, a Nagylábúnak feketés és szinte olajos kinézetű arca volt sötét szemekkel, a szája pedig csak egy rés volt.
A halálra vált kamaszok ezt követően bepattantak a járműbe és olyan nagy sebességgel hajtottak el a helyszínről, hogy kis híján a lényt is elgázolták, amely az utolsó pillanatban ugrott el a kocsijuk elől – írja a Coast to Coast AM.
A Nagylábú, avagy Bigfoot egy hatalmas, majomszerű, mitikus lény, amely akár 3 méter magas is lehet. A szörny a feltételezések szerint az USA és Kanada erdőiben él, és bár az évek során többen is látni vélték, a méretes lábnyomán kívül – amelyről a nevét is kapta –, semmilyen kézzelfogható bizonyíték nem támasztotta még alá a létezését.
