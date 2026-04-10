Egyre több a paranormális jelenség, megnyílhatott egy átjáró a két világ között

Az Egyesült Királyság leghírhedtebb kísértet járta erdeje, a Cannock Chase állítólag egy portálnak ad otthont, ahol a démoni szörnyek és szellemek ki-be járhatnak. A szellemvadászok most megfigyelték, hogy egyre több paranormális jelenség észlelhető a különös erdőben, ami azt jelentheti, hogy az átjáró most megnyílt a szörnyeknek.

Egyre több paranormális jelenséget észlelnek a híres brit erdőben (Fotó: Raggedstone – Képünk illusztráció)

A természetfeletti lények, mint például a vérfarkasok, a démoni fekete kutyák, az UFO-k mind felbukkantak a fák között az elmúlt években. Az év eleje óta pedig Nagylábat és disznófejű szörnyeket is láttak – pletykálják. Azt beszélik, a paranormális jelenségek fokozódnak a Cannock Chase-ben. A szakértők szerint a világunkban egyre inkább eluralkodó káosz állhat a jelenség mögött. A magát szellemvadásznak valló Robert Pulme így fogalmaz:

Kiemelkedően nagy az észlelések száma idén, sokkal több, mint bármikor korábban. Úgy vélem, ennek egyetlen oka, hogy érzik, a világ rendezetlen, és ez nyugtalanná teszi őket. És Cannock Chase, mint mindig, ennek a melegágya. Olyan, mint a paranormális tevékenységek világközpontja.

A szellemvadász úgy véli, hogy az erdőben van egy portál, amely lehetővé teszi a nem e világi lények számára, hogy szabadon utazzanak be és ki a mi világunkból.

Sok minden miatt kell félni Cannock Chase-ben

– tette hozzá Robert Pulme.

A leginkább kísérteties hely az erdő legmagasabb pontján fekvő Castle Ring romja. A 242 méter magas vaskorból származó dombvárat a feltételezések szerint elhagyták, amikor a rómaiak meghódították a területet. A földmunkálatok pedig arra engednek következtetni, hogy a középkorban egy vadászkastély állt egykor az erdőben.

„Sok történelem rejlik ezekben az erdőkben, és úgy tűnik, ez a történelem még nem kész arra, hogy a történelemkönyvekbe kerüljön” – idézte Robert Pulme szavait a Daily Star.