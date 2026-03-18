Csak biciklizni tanult az 5 éves fiú, mindeközben egy szellem figyelte csöndben

Ijesztő felvételeket készített az édesanya, aki csak le akarta filmezni a biciklizni tanuló kisfiát. A videón a kisfiú mellett egy rejtélyes szellem alak is látszódik, ami egy erkélyről figyeli a gyereket.

Az anya szellemet kapott lencsevégre

Louise Lenton egy hátborzongató felvételt készített a devoni Oldway kúria területén, a videón egy rejtélyes, viktoriánus ruhát viselő alak látható, amint az ablakból figyeli ötéves fiát. A hátborzongató klipet az angol 19. századi épület mellett készítették és a felvételen az ötéves fia látható, amint körbejárja a parkolót 2018-ban.

A különös jelenet akkor került napvilágra, miután az anya visszanézte a felvételt, amelyen a kisfiú éppen biciklizni gyakorol a parkolóban. Bár a videón elsőre semmi szokatlan nem tűnik fel, egy ponton az első emeleti ablakban tisztán kivehető egy nő sziluettje, aki mintha a gyereket figyelné.

Louise alapjában szkeptikusan áll a paranormális jelenségekkel szemben, de most elmondta hogy nem tud magyarázatot adni a látottakra. Elmondása szerint a felvétel készítésekor egyáltalán nem vette észre az alakot, csak később, az ágyban visszanézve döbbent rá.

Csak akkor vettem észre, amikor már otthon voltam, és az ágyban néztem a filmet. Felkiáltottam, hogy "Jaj, te jó ég!", és a párom sem tudta megmagyarázni. Egyikünk sem tudja, mi lehet ez

A nő szerint az alak úgy néz ki, mint egy kontyba tűzött hajú hölgy, fehér régies öltözetben. A rejtély tisztázása érdekében még a kúria személyzetével is felvette a kapcsolatot, akik megerősítették, hogy a felvétel idején csak biztonsági személyzet tartózkodott az épületben.

Amennyire meg tudom állapítani, biztosan nem egy biztonsági őr. Nagyon szeretném tudni, hogy ki vagy mi volt az

– tette hozzá az anya. A videóból kivágott képek a Mirror cikkében tekinthetők meg.