Hajó gázolta halálra a légiutas-kísérőt

A 31 éves légiutas-kísérőként dolgozó Kellie Melinda Williams holttestét szerdán este 8 óra körül két halász fedezte fel Floridában, a Hollywood Beach közelében. A hatóságok megállapították, hogy a nő egy tompa tárgy által okozott sérülésekbe halt bele.

Halálos baleset érte a légiutas-kísérőt, halászok találták meg a holttestét Floridában (Fotó: freepik.com – Képünk illusztráció)

Hajó gázolta halálra a sznorkelező légiutas-kísérőt

„A nyomozás alapján úgy tűnik, hogy az elhunyt június 3-án a Dr. Von D. Mizell-Eula Johnson Állami Park területén sznorkelezett. A Floridai Hal- és Vadvédelmi Bizottság nyomozói a hollywoodi nyomozókkal együttműködve dolgoznak az ügyön” – közölték a hatóságok.

A hatóságok nem hoztak nyilvánosságra részleteket a fiatal nő halálával gyanúsított hajóról vagy a fedélzeten tartózkodókról, és vádat sem emeltek.

Egy szemtanú elmesélte, hogy szerdán este látta, ahogy kihúzzák Kellie Melinda Williams holttestét a vízből.

„Két halász éppen a part közelében halászott, és az ablakomból láttam, hogy valamit húznak, majd azt is, ahogy valamit a partra rángatnak. Kiderült, hogy egy nő holtteste volt” – nyilatkozta Emilio Benitez az NBC6 South Florida csatornának.

Az elhunyt nő szülei elmondták, hogy Kellie kiváló búvár volt. A kaliforniai nő nemrég költözött Floridába, és az elmúlt évben ment férjhez.

A miami székhelyű Szakmai Légikísérők Szövetsége pénteken egy Instagram-bejegyzésben jelentette be Kellie halálát kollégáinak: „Mély szomorúsággal tudatjuk, hogy kollégánk és MIA-s légi kísérő társunk, Kellie Williams elhunyt.”

Kellie Melinda Williams az American Airlines alkalmazásában állt – számolt be róla a New York Post.