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Kiürítettek egy zalakarosi szállodát – tűz ütött ki az alagsorban

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Egy alkalmazott enyhe füstmérgezést kapott.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.08. 08:52
Módosítva: 2026.06.08. 10:06
szálloda Zalakaros tűz

Több száz embernek kellett elhagynia hétfő hajnalban egy zalakarosi szállodát, amelynek alagsorában kisebb tűz keletkezett – tájékoztatta a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-t.

Kiürítettek egy zalakarosi szállodát - tűz ütött ki az alagsorban
Kiürítettek egy zalakarosi szállodát – tűz ütött ki az alagsorban (Képünk illusztráció) Fotó: Gé

Kiürítettek egy zalakarosi szállodát – tűz ütött ki az alagsorban

Kósi Zsolt elmondta: nem sokkal fél három után érkezett a jelzés, hogy az alagsori mosodahelyiségében törölközők kaptak lángra, ami nagy füstöt okozott. A zalakarosi és a nagykanizsai hivatásos tűzoltók rövid idő alatt eloltották a tüzet, majd ventilátor segítségével kiszellőztették az alagsort.

Az oltási munkálatok idejére a tűzoltók kiürítették az épületet, 380 embernek kellett ideiglenesen elhagynia a szállodát. A személyzet és a hotelben szállást foglalók alig több mint fél óra után visszatérhettek az épületbe – tette hozzá a szóvivő.

Az MTI információja szerint a szálloda egyik alkalmazottját enyhe füstmérgezéssel vitték kórházba.

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