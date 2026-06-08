Válogatottsági rekorderrel erősíthet a Fradi

Januárban még kútba esett, azonban a nyári átigazolási időszakban összejöhet Nagy Ádám hazatérése a Ferencvároshoz. A 88-szoros magyar válogatott – ezzel az aktív játékosaink rekorderének számító – középpályás immár biztosan távozik a 2,5 éve szolgált Spezia Calciótól, amellyel az első teljes idényében hajszál híján feljutottak az olasz élvonalba, a most zárul másodikban viszont kiestek a harmadosztályba. A Fradiban nevelkedett játékos tízévnyi légióskodás után térhet haza.

Nagy Ádám tíz éve után hazafelé veheti az irányt (Fotó: Image Photo Agency)

A szezon második felében gyakran mellőzött Nagyot helyi olasz sajtóhírek szerint a Fradi mellett több más NB I-es klub szívesen látná. Csak az a bökkenő, hogy még egy évig érvényes szerződés köti az olaszokhoz, akik a kiesés után egyfelől szabadulnának a fizetése terhe alól, másfelől viszont pénzt (700 ezer eurót, azaz mintegy 250 millió forintot) remélnek érte.

Nagy Ádám akár ingyen is jöhet

A Spezia szorult helyzetében azonban könnyen elképzelhető egy alacsonyabb összegű alku, vagy akár az is, hogy felbontják a légiós szerződését, így szabadon igazolhatóvá válik.

A Marco Rossi vezette magyar válogatottból korábban kihagyhatatlan, ám másfél éve meg sem hívott Nagy Ádám hazatérésének januárban a Speziát sújtó sérüléshullám és a kiesés ellen küzdő olasz másodosztályú csapat új edzője, Roberto Donadoni vétója tett keresztbe. Azóta azonban minden megváltozott: a hajdani világklasszis helyére márciusban kinevezték a négy hónappal korábban leváltott elődjét, Luca D’Angelót – de már ő sem tudott segíteni. Az irányításával tavaly majdnem az élvonalba jutott (csak a háromfordulós rájátszás Cremonese elleni döntőjének visszavágóján alulmaradt) Spezia a 19. helyen végezve kiesett a Serie C-be.