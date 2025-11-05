Mi történhetett? Marco Rossi döntését kritizálják Olaszországban

„Nagyon semmi sem segít: Magyarország nem hívja be a válogatottba” – ezzel a címmel ír a Spezia 1906 arról, hogy a helyi futballcsapatban légióskodó Nagy Ádám immár egy éve nem kap meghívót Marco Rossitól. Pedig a nemzeti csapatban már 88-szor szerepelt 30 éves középpályás kilábalt egy nehéz időszakából.

Marco Rossi kihagyhatatlan alapembere volt, de már egy éve hiába vár a meghívóra Nagy Ádám – Fotó: AFP

A jelenleg is aktív magyar futballisták közül válogatottsági rekorder – az örökranglistán is az előkelő hetedik helyen álló – Nagy Ádám az utóbbi hetekben már oszlopos tagja a Speziának. Más kérdés, hogy az olasz másodosztályból kis híján az élvonalba jutott gárda ebben a szezonban 11 forduló után 7 ponttal csak az utolsó előtti (19.) helyen szégyenkezik a Serie B tabelláján (a vasárnapi, monzai vereség után le is váltották a Nagyot odacsábító edzőt: Luca D'Angelo helyére Roberto Donadonit nevezték ki). Az olaszok a közelmúltbeli kerethirdetések előtt többször is beharangozták a visszatérését a Rossi-csapatba, majd értetlenül fogadták, hogy az állítólagos „előzetes meghívók” ellenére – miként most kedden is – rendre kimaradt a Telkibe hivatalos focisták listájáról.

Nélkülözhetetlennek nevezte Nagy Ádámot

Nagy 2015-től tavaly novemberig szinte kihagyhatatlan volt a magyar labdarúgó-válogatottból. Marco Rossit már márciusban arról faggatták a TuttoMercatoWebnek adott interjújában, hogy miért nem számít korábbi kulcsemberére. Szakvezetőnk akkor elmondta:

„Ádám egy olyan játékos, aki mindig is nagyon értékes volt a válogatottban és számomra is, nem véletlen, hogy ő szerepelt a legtöbbször az irányításom alatt. A futballban semmit sem adnak ingyen, ha így történt, akkor azért, mert jó volt. Nagyon sajnáltam, hogy most nem tudtam behívni, de kivételt kellett volna tennem vele az ilyenkor figyelembe vett kritériumok alól, mint például a folyamatos játéka a klubjában. Ez nála most nincs meg, és azzal nem tudott volna formába lendülni, ha hat napig velünk edzett volna, miközben két meccset játszunk, és a taktikai részen kívül nem nagyon jut idő másra” – indokolt a törökök elleni Nemzetek Ligája-osztályozók előtt Rossi, aki korábban, tavaly januárban még áradozott Nagy Ádámról, amikor a szakember korábbi csapatához igazolt (Marco Rossi a 2008/09-es szezonban, még a negyedosztályban volt a Spezia edzője; irányításával csak a rájátszásban úszott el a feljutásuk a Serie C-be).